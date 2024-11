Anna Re predstavila novú pieseň Predkovia

Bratislava 1. novembra (TASR) - Speváčka a skladateľka Anna Re, predtým známa ako Anka Repková, uvádza novú pieseň Predkovia, ktorá je súčasťou jej pripravovaného nového albumu. Táto pieseň, zverejnená v období Dušičiek, bola inšpirovaná hlbokou vďačnosťou voči svojim predkom.



Autorkou hudby aj textu piesne je Anna Re. Pri tejto piesni opäť spolupracovala s producentom Adamom Hudecom a zvukovým majstrom Rastislavom Dubovským. Vizuálnej podoby vo forme videoklipu sa zhostili režisér Martin Hudák s kameramanom Štefanom Lelovičom.



"Pri spomienkach na mojich predkov som pocítila hlbokú vďačnosť a úctu. Vďačnosť za to, že som. Cítim, že ich sila a múdrosť sú vo mne prítomné a sprevádzajú ma na mojej vlastnej ceste. Verím, že keď sa započúvate do tejto melódie, nájdete v nej kúsok seba a svojich vlastných koreňov," hovorí Anna Re.



Speváčka pripravuje vydanie nového albumu, ktorý bude k dispozícii na jar 2025. Na albume ešte pracuje, avšak niektoré single, ako sú Príď, Mesiačik a Zaspievaj si so mnou, už zverejnila. Pieseň Predkovia je jedným z najnovších príspevkov k jej stále sa rozširujúcej hudobnej tvorbe. Anna sa s ňou dostala aj do finále 40. ročníka autorskej piesňovej súťaže Košický zlatý poklad, ktorá sa uskutočnila 26. októbra. Anna pripravila aj koncert s názvom Prerod, ktorý sa bude konať 17. novembra v bratislavskom Štúdiu L+S.







Predkovia videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=W84iXnQUfFk