Arabský seriál o židoch normalizuje vzťahy s Izraelom, tvrdia kritici

Ammán 18. apríla (TASR) - Pripravovaný seriál saudskoarabskej televízie o židoch žijúcich v oblasti Perzského zálivu vyvolal kritiku medzi niektorými Arabmi, ktorí tvrdia, že "normalizuje" vzťahy s Izraelom. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Kritika sa na tvorcov dokumentárneho seriálu Umm Harún (Harúnova matka) zniesla po zverejnení upútavky. Niektorí kritici tvrdia, že dokument by sa nemal odvysielať, iní vyzvali na jeho bojkot.



Seriál by sa mal odvysielať počas pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa začína budúci týždeň. Dej sleduje život židovskej ženy v 40. rokoch minulého storočia.



"Chceli sme ukázať spolunažívanie dvoch náboženstiev. Bol to čas, keď židia, kresťania a moslimovia žili ako susedia v jednej oblasti," povedal bahrajnský autor Muhammad Šams, ktorý napísal scenár k seriálu spolu so svojím bratom Alím. "Vyzýva na toleranciu," pokračoval Šams. "Očakávali sme útok, ale neviem, ako môžu ľudia súdiť seriál ešte predtým, ako si ho pozrú," dodal.



Seriál produkovala saudskoarabská televízia MBC, ktorá ho aj odvysiela.



Diplomatické styky s Izraelom majú v oblasti Blízkeho východu iba Egypt a Jordánsko. V uplynulých rokoch štáty arabsky hovoriaceho sveta naznačili ochotu uvoľniť svoj postoj k židovskému štátu.



"Za týmto projektom je politická vôľa normalizovať vzťahy (s Izraelom). Dráma je cestou ako zamaskovať chystajúce sa politické praktiky," napísal jeden z používateľov na Twitteri.