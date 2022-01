Arrested Development budú v máji koncertovať v Bratislave

Bratislava 17. januára (TASR) - Do Bratislavy sa vrátia Arrested Development, jedna z najoceňovanejších hiphopových skupín, víťaz Grammy. Svoje najnovšie albumy aj známe hity ako Mr. Wendal a Tennessee predstavia v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC) 14. mája. "Koncert je súčasťou novej koncertnej série Danube Music Day," informuje spoločnosť Music Press Production na sociálnej sieti.



Americká hiphopová skupina Arrested Development vznikla v roku 1988. "Od zvyšku scény sa už od začiatku líšila. Jej dvaja zakladatelia – MC Speech a turntbalista Headliner – sa stretli na umeleckom inštitúte v Atlante, kde študovali a popritom organizovali rôzne rečnícke podujatia. Okolo nich sa vytvorila komunita, ktorá odmietala vplyv gangsta rapu na život mladých ľudí," približujú organizátori koncertu zoskupenie, ktoré namiesto kultúry konzumu, míňania peňazí, drog a násilia dávalo do popredia vzdelanie a hodnoty, ktoré mali zabezpečiť mladým ľuďom slušný život. Z toho vyplynul aj ich názov Arrested Development, ktorý mal odkazovať na to, že hiphop a rap nie sú iba doménou nebezpečných ulíc.







"Ich názory formoval spirituálny vodca, aktivista a dlhoročný člen tohto kolektívu Baba Oje. Hlas afroamerickej kultúry sa šíril éterom potom, čo vydali debut 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of..., z ktorého predali štyri milióny nosičov," upozorňujú na album, za ktorý Arrested Development získali viacero ocenení, ako prví hiphopoví umelci Grammy v kategórii Best New Artists. Spolupracovali aj s režisérom Spikom Lee na filme Malcom X, do ktorého prispeli skladbou Revolution. Prvá éra kapely trvala od roku 1988 do 1996, uzavreli ju albumom Zingalamaduni. Potom si dali na istý čas prestávku a členovia kapely sa venovali sólovým projektom alebo rodine. Návrat prišiel v roku 2000 s nahrávkou Heroes of the Harvest. V rokoch 2020 a 2021 vydali albumy Don't Fight Your Demons a For the FKN Lov.



Organizátori koncertu veria, že sa v máji situácia spojená s pandémiou zlepší a amerických hiphoperov si na Slovensku užije čo najviac fanúšikov. "Budeme sledovať vyhlášky, v prípade nutnosti znížime kapacitu podľa potrieb, zatiaľ ideme v režime OP," povedal pre TASR Daniel Hevier ml. "U našich susedov sa koncerty konajú, americké kapely sa vracajú do Európy, lebo vedia, že je tu stabilnejšia situácia. Arrested Development sú tiež na turné a na koncert v Bratislave sa tešia," uzavrel.