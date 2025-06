Art Film 2025 otvorí slovenská Kronika večných snílkov

Bratislava 12. júna (TASR) - Otváracím filmom 31. ročníka Medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film v Košiciach, ktorý sa koná od 20. do 27. júna, bude Kronika večných snílkov režiséra Rastislava Boroša. „Do sekcie Slovenská sezóna vnesie poetiku, humor i nadčasovú reflexiu slovenského bytia,“ približuje PR manažérka Andrea Čurná nový slovenský film, ktorý festival premietne v slovenskej premiére za osobnej účasti tvorcov. „Delegácia na čele s režisérom a scenáristom príde do Košíc aj s hercom Milanom Ondríkom, tohtoročným laureátorm ceny Hercova misia, ktorý stvárňuje Enrika, jednu z hlavných postáv,“ dodala.



Alegorická komédia Kronika večných snílkov je voľne inšpirovaná novelou Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci. Mieša magický realizmus s groteskou a osobitou vizuálnou poetikou. „Príbehy bratov stratených v naivite a vlastnej hlúposti, ktorá stiera hranice medzi skutočnosťou a záhrobím, sú metaforou archetypálnych čŕt, ktoré formujú slovenský charakter po generácie. Osudové ženy, schopné sa pre lásku vrátiť aj spoza hrobu, predstavujú protiváhu ich pasivity a nehybnosti,“ približuje festival otvárací film.



V sekcii Slovenská sezóna uvidia diváci aj dokumentárny film Varso Kristiána Grupača, ktorý je sondou do života Petra Varsavíka - hudobníka, ktorý sa vzpiera šablónam, žánrom i spoločenským normám. „Jeho príbeh, rozkročený medzi regiónom Kysúc a spoluprácou s umelcami ako Marián Varga, prináša zamyslenie nad tvorivosťou ako únikom i záchranou,“ uvádza Art Film k dokumentu, v ktorom Grupač prostredníctvom archívov a výpovedí približuje aj komplikovaný vzťah medzi umením, duševným zdravím a prostredím, v ktorom vzniká.



Do výberu propagujúceho domácu tvorbu sa dostal aj filmový dokument Joe the First, vzdávajúci hold futbalovej legende Jozefovi Venglošovi. „Film s účasťou svetových futbalových mien i exkluzívnymi zábermi prináša obraz výnimočnej kariéry muža, na ktorého sa doma takmer zabudlo,“ poznamenáva festival k filmu, ktorého projekciu bude sprevádzať diskusia s tvorcami a prezentácia materiálov, ktoré sa do finálnej verzie nedostali.