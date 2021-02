Art Film Fest prináša dvojicu filmov online

Bratislava 2. februára (TASR) - Organizátori Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest sa rozhodli priniesť fanúšikom filmové zážitky priamo domov. Prostredníctvom online platformy Kino doma si môžu začiatkom februára pozrieť dvojicu filmov, ktoré súťažili v Medzinárodnej súťaži hraných filmov v roku 2019. "To bol zatiaľ posledný ročník festivalu, keďže v roku 2020 sa podujatie neuskutočnilo," informoval TASR PR manažér podujatia Peter Gašparík.



V piatok (5. 2.) o 20.20 h premietne virtuálne kino snímku Stále človek režisérky Oliver Chan. Filipínka Evelyn sa v nej zamestná ako pomocníčka v Hongkongu, aby sa starala o Cheong-winga, rozvedeného a na vozík pripútaného invalida. Dvaja rozdielni ľudia, spočiatku polarizovaní vzájomnými nesympatiami, sa postupne zbližujú a vyrovnávajú so životnými prekážkami. "Film sa v neľahkej téme neutápa, naopak – využíva osobitý humor a krehkú emocionalitu dvoch hlavných postáv," priblížil Gašparík.



V sobotu (6. 2.) uvedú online islandskú snímku Nechaj ma padnúť, ktorú nakrútil tvorca s umeleckým menom Baldvin Z. Film, ktorý rozpráva príbeh dvoch kamarátok, najskôr tínedžeriek, potom tridsiatničiek, vznikol podľa skutočných výpovedí drogovo závislých mladých ľudí a ich rodín. "Takmer dokumentárnym spôsobom ukazuje, čo znamená pre narkomanov ďalšia dávka. Silná emocionálna dráma prostredníctvom ťažkej témy skúma otázky a hodnoty priateľstva, lásky a rodiny," dodal Gašparík.



Premietanie festivalových snímok online komentoval aj umelecký riaditeľ Art Film Festu Peter Nágel: "Film Nechaj ma padnúť aj s odstupom času potvrdil, že ide o jeden z najlepších islandských filmov posledného obdobia, čo podčiarklo aj získanie viacerých národných cien Edda v roku 2019. Stále človek je film zaujímavý okrem iného aj tým, že uvedenie na našom festivale bolo jeho prvým oficiálne mimoázijským premietaním. Ďalej tým, že ho nakrútila žena, čo je v hongkonskej kinematografii stále skôr výnimkou ako pravidlom, a že režisérka bola právom ocenená dvomi cenami za najlepší debut a réžiu."



Oba filmy uvedú v pôvodnom znení, so slovenskými titulkami.