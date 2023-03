Art Film Fest sa vráti v júni do Košíc

PROGRAMOVÉ SEKCIE Art Film Festu 2023

• Medzinárodná súťaž hraných filmov (zostavovateľ: Martin Palúch)

hrané filmy s copyrightom po 1. januári 2022

• Medzinárodná súťaž krátkych filmov (Martin Kaňuch)

krátkometrážne snímky do 30 min. s copyrightom po 1. januári 2022

• Panoráma (Martin Palúch)

výber najpozoruhodnejších snímok zo sveta z rokov 2022 a 2023

• Láska a anarchia (Martin Ciel)

tematicky i formálne odvážna vzorka nezávislých prúdov kinematografie

• K susedom (Viera Langerová)

žánrová prehliadka diváckych filmov okolitých krajín Slovenska

• Slovenská sezóna (Martin Palúch)

zrkadlo domáceho audiovizuálneho prostredia

• Pocta prezidentovi (Martin Palúch)

čo by rád videl Milan Lasica

• Pocta Jurajovi Jakubiskovi (Martin Palúch)

• 60 rokov Slovenského filmového ústavu (Martin Palúch)

• Filmy pre deti (Ivana Petríková)

• Hercova misia (Martin Palúch)

pocta hereckým osobnostiam

• Zlatá kamera (Martin Palúch)

ocenenie filmových profesionálov

Košice 10. marca (OTS) - Filmoví fanúšikovia sa opäť môžu tešiť na viac ako 130 projekcií hraných a krátkych filmov, ktoré sa budú premietať minimálne v šiestich rozličných kinosálach v Košiciach. V programe nebudú chýbať dve súťažné sekcie – Medzinárodná súťaž hraných filmov a Medzinárodná súťaž krátkych filmov ako aj divácky a médiami obľúbené ceremoniály odovzdávania čestných cien Hercova misia a Zlatá kamera. Špeciálna spomienka in memoriam bude venovaná prezidentovi Art Film Festu Milanovi Lasicovi. Súčasťou festivalu bude aj industry program pre profesionálov vo filme a audiovízii.Umeleckým riaditeľom festivalu a hlavným zostavovateľom programu AFF 2023 sa stal Martin Palúch, ktorý v tejto súvislosti uviedol: