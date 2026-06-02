Art Film ponúkne 128 filmov aj sprievodný program
Autor TASR
Košice 2. júna (TASR) - V poradí 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film prinesie do Košíc od 19. do 25. júna osobnosti svetovej i domácej kinematografie. Festival ponúkne štyri súťažné sekcie, deväť nesúťažných programových línií, odborný aj sprievodný program. Spolu ponúkne 128 filmov, z toho bude 51 krátkometrážnych, 73 dlhometrážnych a prezentovať budú aj štyri nové televízne seriály. Organizátori o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.
Slávnostný otvárací ceremoniál v Kunsthalle bude patriť Anne Šiškovej, ktorá si prevezme ocenenie Hercova misia. Zlatú kameru získa Fatih Akin, držiteľ Zlatého medveďa, Zlatého glóbusu a ceny za scenár z Cannes. Festival uvedie aj jeho najnovší film Ostrov Amrum a drámu Odnikiaľ.
Cenu Milana Lasicu in memoriam si v Historickej radnici prevezme Richard Müller za svojho otca, herca Vladislava Müllera. Z otcovej bohatej filmografie osobne vybral do festivalového programu drámu Smrť šitá na mieru.
Program festivalu tvoria štyri súťaže, v ktorých sa bude udeľovať hlavná cena Modrý anjel. Medzinárodná súťaž hraných filmov zároveň ocení aj najlepšiu réžiu a herecké výkony. „Tohtoročný program je postavený na dialógoch - čerstvé festivalové tituly z Cannes či Berlinale vedľa digitálne zreštaurovaných klenotov zo Zlatého fondu SFÚ, debuty popri etablovaných autoroch, lokálne príbehy verzus globálne témy. V súťaži hraných filmov sa stretáva režijný debut Kristen Stewart s česko-slovenským Wirbelom Tomáša Hubáčka, snímky z piatich kontinentov od Filipín cez Alžírsko po Švajčiarsko,“ priblížil umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Festival ponúkne aj nesúťažné sekcie zamerané na aktuálnu svetovú tvorbu, slovenské premiéry, žánrové filmy, snímky pre deti či výber digitálne zreštaurovaných slovenských filmov. Novinkou bude sekcia Oscar vs. blockbuster, ktorá porovná oscarovo oceňovanú tvorbu s divácky najúspešnejšími filmami jednotlivých krajín.
„IFF Art Film sa stal neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života Košíc a aj celého Slovenska. Pripraviť už 32. ročník podujatia tak, aby si udržal svoju kvalitu aj napriek objektívne mimoriadne náročnej situácii v našej kultúre, ekonomike a aj celej spoločnosti bola mimoriadne náročná úloha,“ povedal producent festivalu Ján Kováčik.
Festival ponúkne aj bohatý industry program pre filmových profesionálov i verejnosť vrátane masterclassov, diskusií a stretnutí s tvorcami. Sprievodný program zahŕňa koncert, výstavu, talkshow, slam poetry, módne prehliadky, autogramiádu, program pre deti aj ďalšie podujatia.
