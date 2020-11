Art point v Prievidzi po ôsmich rokoch fungovania skončil

Prievidza 25. novembra (TASR) - Prievidžania prišli o priestor pre nezávislú kultúru. Art point v bývalom kine Baník po ôsmich rokoch činnosti, počas ktorých priniesol takmer 1000 akcií, skončil. Do fungovania galérie a priestoru pre podujatia zasiahla i pandémia nového koronavírusu.



"Nebudem skrývať, že sme sa trápili i za normálnych okolností a tento rok to už bol posledný klinček do rakvy. Za celý rok sme mali viac zatvorené ako otvorené. Kopu podujatí sme presúvali, až kým sme ich nezrušili. Vízia toho, ako to bude ďalej, je v nedohľadne," zdôvodnil rozhodnutie prievidzský výtvarník Roman Turcel, predseda občianskeho združenia Art point.



Turcelovi sa podľa jeho slov nechce bilancovať, na to potrebuje ešte čas. "V každom prípade som rád, že sme do toho išli, že sme ukázali, že sa to dá, že mesto možno takúto vec potrebuje, potrebuje mestskú galériu a nezávislý kultúrny bod," ozrejmil. "Možno sa nájde nejaký iný hlas, niekto, kto to bude robiť inak, lepšie. Som rád, že som takýto impulz mohol mestu dať. Som veľmi rád, že aj ľudia okolo mňa do toho išli a tých osem rokov svedčí o tom, že sme to robili s vášňou a láskou," skonštatoval ďalej výtvarník.



Art point za osem svojho fungovania pripravil 969 akcií, vybrať tú, na ktorú je najviac hrdý, Turcel nevie. "Mali sme spoluprácu s galériou La femme, Pocta Hrabalovi, Prvá republika. Pán profesor Boris Jirků tu krstil dve knihy, ilustrácie, na ktorých 40 rokov pracoval a krstil ich Juraj Kukura. Mali sme tu svetové umelecké hry, Dalího. Posledná výstava, ktorú mala Amálka Lomnická, bola 106. Každá jedna výstava mala pre nás zmysel," spomenul.







"Nás táto správa nepotešila. Veľa priaznivcov kultúry a spoločenských stretnutí si zvyklo na pôsobenie Art pointu. Sme im vďační za všetku činnosť za tie roky, počas ktorých tam pôsobili," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.



Priestor je mestský, samospráva preto podľa nej momentálne rieši, čo bude ďalej s objektom. "Boli by sme radi, keby naďalej slúžil kultúrno-spoločenským účelom a chceme vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž, v rámci ktorej by bolo toto vymedzené. Uvidíme, ako súťaž dopadne, či sa nájde záujemca," doplnila.



Art point slúžil aj ako galéria a vytváral mestský zbierkový fond. Macháčková deklarovala, že mesto chce, aby nový nájomca pokračoval v tejto činnosti, do budúcnosti uvažuje i nad tým, že by galériu umiestnilo v meštianskom dome na námestí. Turcel momentálne žije v Prahe, kde má ateliér a tvorí tam.