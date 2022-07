Artefakty z oxfordských múzeí sa zrejme vrátia do Nigérie

Londýn 30. júla (TASR) - Takmer 100 artefaktov, ktoré v roku 1897 ukoristili britské koloniálne sily, by mohlo byť repatriovaných na základe žiadosti zo strany Nigérie. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica BBC News.



Predmety pochádzajú z mesta Benin (Nigéria) a v súčasnosti sa nachádzajú v zbierkach oxfordských inštitúcií Pitt Rivers Museum a Ashmolean Museum. Rada Oxfordskej univerzity sa rozhodla podporiť žiadosť nigérijskej komisie pre múzeá.



Pred jej schválením ju posúdi charitatívna komisia.



Univerzita vo svojom vyhlásení potvrdila, že Pitt Rivers Museum dostalo od nigérijskej Národnej komisie pre múzeá a pamiatky (NCMM) žiadosť o vrátenie 97 predmetov vrátane bronzov.



Požiadavku teraz spracúva univerzita podľa svojich postupov pre žiadosti o vrátenie kultúrnych pamiatok.



"Ako jedno z niekoľkých britských múzeí, ktoré vlastnia význačné materiály z Beninu z roku 1897, sa Pitt Rivers Museum podieľa na dlhodobom výskume a projektoch v spolupráci s nigérijskými zainteresovanými stranami a zástupcami kráľovského dvora Beninského kráľovstva," uviedla zmienená univerzita.



"Univerzita teraz posúva prípad charitatívnej komisii a odporúča prevod právneho titulu k objektom na NCMM," dodala. Očakáva sa, že charitatívna komisia žiadosť posúdi do jesene.



Približne 1100 zdobených predmetov a bronzov z kráľovského paláca bývalej Beninskej ríše, ktorá je dnes súčasťou Nigérie, sa nachádza aj v približne 20 nemeckých múzeách vrátane Etnologického múzea v Berlíne a Lindenovho múzea v Stuttgarte.



Väčšina beninských bronzov bola privezená do Európy počas britského rabovania v roku 1897, vysvetľuje tlačová agentúra DPA. Po dlhých rokovaniach Nemecko a Nigéria dosiahli dohodu o spravovaní týchto historických artefaktov.