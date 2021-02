ASK otvára nový rok s online masterclass kameramana M. Štrbu

Bratislava 24. februára (TASR) - Asociácia slovenských kameramanov (ASK) otvára nový rok s online masterclass Martina Štrbu. Oceňovaný kameraman bude hovoriť nielen o svetle a tieňoch, ale aj o špičkových technologických možnostiach, ktoré ponúka nové 2100 štvorcových metrov (m2) veľké filmové štúdio. Majstrovská lekcia určená profesionálom, študentom a filmovým priaznivcom bude streamovaná v stredu od 18.30 h bezplatne na platforme live.upcoming. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



"Permanentne spolupracujem so svetlom, ale nikdy nepodceňujem význam tieňa. V ňom je ukrytá podstata tajomstva, ktoré generuje imagináciu v každom z nás. Z role pasívneho pozorovateľa nás tak posúva do roly spoluautora príbehu," hovorí Štrba, ktorý v posledných rokoch stál za kamerou pri filmoch ako Muž so zajačími ušami, Šarlatán, Sklenená izba, Tlmočník, Milada či Masaryk.



Štrbov kameramanský štýl sa vyvíjal štyri dekády, na svojom konte má viac ako 70 projektov, hlavne hraných a dokumentárnych filmov, ale aj seriálov. "O všetky tieto skúsenosti sa je ochotný podeliť s tými, ktorí sa nehanbia opýtať. Budeme hovoriť aj o natáčaní na viacero kamier simultánne, aby herecká akcia bola čo najautentickejšia, aj keď niekedy platí aj pravidlo, že menej kamier, menej problémov," dodal Lukáš Teren, prezident ASK, ktorý bude masterclass moderovať.



Online lekcia sa bude konať v priestoroch nového 2100 m2 veľkého filmového štúdia A4studio. "Okrem veľkej rozlohy štúdio ponúka aj najmodernejšiu technológiu 'in-camera VFX' pomocou LED panelových stien a Unreal engine. Teda premietanie virtuálnych svetov do na mieru postavených pozadí používané napríklad pri poslednom Star Wars seriáli Mandalorian. Aj túto hi-tech tému si na konci ASK masterclassu vyskúšame," avizuje Teren.