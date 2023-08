August v CINEMA CITY

Bratislava 14. augusta (OTS) - Vychutnajte si august plný akcie a smiechu. Zažite nesmiernu odvetu vo filme Equalizer 3, ponorte sa do hĺbky oceánu s Jasonom Stathamom vo filme MEG 2 a zabavte sa s legendárnym českým provokatérom Kazmom Kazmitchom. Augustové novinky na plátnach Cinema City si už tradične môžete vychutnať aj vo formátoch SUPERSCREEN či 4DX.Do kín Cinema City prichádza najväčšia hororová senzácia tohto roka, ktorá sa objavila aj v programe filmového festivalu Sundance a stala sa hitom pre divákov i odbornú verejnosť na celom svete. Prináša príbeh skupiny kamarátov, ktorá narazí na záhadnú mumifikovanú ruku. Tá ich dokáže dočasne spojiť so svetom duchov, ak sa ruky chytia a vyslovia: “Hovor so mnou!”. Nebezpečná hračka sa stáva hlavnou atrakciou večierkov a vzbudzuje čoraz väčší záujem na sociálnych médiách. Pri jednej zo seáns sa však svety spoja príliš nadlho, čím prebudí a vypustí hrozivé nadprirodzené sily. Horor HOVOR SO MNOU nakrútili debutujúci režiséri a veľká časť jeho hereckého obsadenia sa objavuje na striebornom plátne prvýkrát. Ako sa skončí strašidelný príbeh spojený s mumifikovanou rukou? Dozviete sa už od 3. augusta v kinách Cinema City.Pripravte sa, že vám stúpne adrenalín na maximum! Do hlbokého oceánu sa znova ponorí Jason Statham a spoločnosť mu tentoraz bude robiť aj Wu Jing, legenda ázijských akčných filmov. Spoločne povedú tím odvážnych výskumníkov, ktorých cesta na morské dno nedopadne celkom podľa plánov. Chaos prepukne vo chvíli, keď do ich misie zasiahnu aktivity podmorských baníkov. V stávke sa ocitnú životy všetkých zúčastnených a naši hrdinovia budú musieť bojovať nielen s ľudskými nepriateľmi, ale aj viacerými prerastenými žralokmi. Ponorte sa za neľútostnými predátormi do hlbín vlastného strachu už od 3. augusta a užite si MEG 2: NÁVRAT DO HLBÍN aj v obľúbenom formáte 4DX v Cinema City Aupark.Na plána mieri aj filmová novinka od producentov kinohitu Všetko alebo nič a režiséra Braňa Mišíka. Film NIKDY NEHOVOR NIKDY je dôkazom toho, že všetko zlé môže byť aj na niečo dobré. Naďu a Petra stretávame v čase rozpadu ich manželstiev. Petrov vzťah s manželkou Lenkou ochladol dlhým odlúčením kvôli jej práci na misiách v Afrike. Nadin manžel Viktor sa pre zmenu opäť raz „zamiloval“ do mladšej ženy. Nevinná zrážka áut Nadi a Petra má za následok, že na seba začnú narážať aj v bežnom živote. Naďa popri práci učiteľky vedie aj hodiny jogy. Peter je po viacerých zdravotných problémoch s chrbticou nútený zmeniť svoj životný štýl a práve joga mu má v tom pomôcť. Peter spoznáva Naďu v jej prirodzenom prostredí a ich vzájomné sympatie sa začínajú prehlbovať. Do rodiaceho sa vzťahu však vstupujú nielen ich deti (2 + 2), ale o slovo sa prihlásia aj bývalí partneri. Začína sa tak bláznivá jazda dvoch neúplných rodín, ktorá bude výzvou nielen pre našich hlavných hrdinov, ale aj pre ich blízkych... pretože VŠETKO SA MÔŽE STAŤ. Ako dopadne zápletka Nadi a Petra sa dozviete v kinách Cinema City už od 3. augusta.Podržte si popcorn a poriadne sa pripútajte. Pri akčnom filme GRAN TURISMO to budete potrebovať. Augustová novinka v podaní filmového génia Neilla Blomkampa je inšpirovaná skutočným príbehom obyčajného tínedžera Janna, ktorého vášňou je hranie kultového Gran Turisma. Keď sa prihlási do súťaže o možnosť závodiť na skutočnom okruhu, je odhodlaný získať prestížne miesto v stajni Nissan. Čoskoro však zistí, že v reálnych pretekoch je v stávke oveľa viac, než si kedy dokázal predstaviť spoza obrazovky počítača. Vychutnajte si akčnú kino novinku s Orlandom Bloomom, Davidom Harbourom a vychádzajúcou hviezdou – Archiem Madekweom od 10. augusta aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX v Cinema City Aupark.Po viac ako polročnej odmlke sa na scénu vracia český provokatér Kamil Bartošek, známy ako Kazma. Internetový fenomén, ktorého videá majú milióny pozretí a vyvolávajú kontroverzné reakcie, uvedie do kín celovečerný film ONEMANSHOW: THE MOVIE . Dlho pripravovaný projekt, na ktorom Kazma a jeho tím pracovali v najprísnejšom utajení 4 roky, sa už 17. augusta dočká svojho veľkého odhalenia aj v kinách Cinema City. Náklady na film sa podľa producentov vyšplhali na 72 miliónov českých korún a tvorcovia sľubujú jedinečné predstavenie, aké Slovensko v kinách ešte nevidelo. Svoj doposiaľ najväčší projekt sa Kazma rozhodol pod hlavičkou ONEMANSHOW historicky prvýkrát ukázať celému Česku a Slovensku priamo na veľkom plátne. Jeho slávne kúsky a škandály trhali na internete miliónové rekordy v počte pozretí a ohromovali divákov svojou drzosťou. Medzi jeho najznámejšie akcie patrí nabúranie sa do relácie Prostřeno (na Slovensku Bez servítky), nastrčenie falošného Jima Carreyho na galavečer Českých levov alebo infiltrácia na štadión počas finále majstrovstiev sveta v Rusku v kufri jedného z výstavných áut. Teraz prichádza Kazma so svojou legendárnou ONEMANSHOW v celovečernom formáte a podľa vlastných slov sa chystá zbúrať české a slovenské kiná.V auguste si na svoje prídu aj fanúšikovia superhrdinov. Letná filmová novinka BLUE BEETLE predstavuje príbeh čerstvého absolventa Jaimeho Reyesa, ktorý sa vracia domov plný túžob po svojej budúcnosti, len aby zistil, že jeho domov už nie je taký, ako býval. Keď sa snaží nájsť si svoje miesto vo svete, nečakane sa ocitne vo vlastníctve prastarej pamiatky mimozemskej biotechnológie: Skarabea. Keď si Scarabeus náhle vyberie Jaimeho za svojho symbiotického hostiteľa, dostane neuveriteľné brnenie schopné mimoriadnych a nepredvídateľných síl, ktoré navždy zmení jeho osud a stane sa superhrdinom BLUE BEETLE. Čo všetko Jaime dokáže a aké superschopnosti mu prinesie brnenie? Odpoveď na túto otázku dostanete v kinách Cinema City už od 17. augusta aj v obľúbenom formáte 4DX v Cinema City Aupark.Augustové plátna Cinema City budú patriť aj tým najmenším. Filmová novinka BOCIAN RIŠKO 2 predstavuje príbeh malého vrabca Riška, ktorého odmalička vychovávajú bociany. Keď však odvážnemu Riškovi zakáže starý bocian viesť bocianí kŕdeľ, Riško sa nahnevá a odíde preč hľadať nové dobrodružstvo. Zaletí až do ďalekého púštneho mesta, kde nájde nových vtáčích kamarátov, ktorým však treba pomôcť. Spolu sa pustia bojovať proti nafúkanému pávovi. Podarí sa im boj vyhrať? Zistíte to vo všetkých kinách Cinema City od 24. augusta.Na zoznam noviniek sa pridáva aj akčný triler EQUALIZER 3: POSLEDNÁ KAPITOLA . Odkedy sa Robert McCall vzdal života v elitnej špeciálnej jednotke, snaží sa odčiniť strašné veci, ktorých sa v minulosti dopustil, a nachádza zvláštnu útechu v službe spravodlivosti v mene utláčaných. Keď sa prekvapivo udomácni v južnom Taliansku, zistí, že jeho novým priateľom strpčujú život miestni zločineckí bossovia. Udalosti však naberú smrteľný spád a McCall vie, čo musí urobiť: stať sa ochrancom svojich priateľov a postaviť sa proti mafii. Napínavý príbeh z prostredia Talianska si môžete spolu s chrumkavým popcornom a Pepsi colou vychutnať v kinách Cinema City od 31. augusta.