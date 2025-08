Augustové filmové novinky vám dobijú baterky

Bratislava 1. augusta (OTS) - Užite si august so svojimi obľúbenými hereckými hviezdami! Na plátnach v Cinema City nebude chýbať obľúbený Pedro Pascal, ktorý vás spolu s Dakotou Johnson a Chrisom Evansom vtiahne do romantickej komédie Dokonalá zhoda. Tešiť sa môžete aj na Lindsay Lohan v pokračovaní Disney klasiky Strelený piatok 2, Liama Neesona v šialenej jazde Bláznivá strela či Oliviu Colman v čiernej komédii Roseovci. Rodinám s deťmi spríjemnia prázdniny nové animáky Pichľavé dobrodružstvo, Veľká cena Európy: Labky na pedále či Odvážna Emma. Fanúšikov českej tvorby potešia snímky Džob a komédia Pod parou. Horúce letné večery vám dozaista schladia napínavé trilery Nikto 2, Zbaľ sa a uteč! či horor Zbrane.V auguste si Cinema City pre vás pripravilo skvelú akciu. Malí aj veľkí si každý týždeň môžu pozrieť vybrané filmy za výnimočnú cenu 2 eurá! V ponuke nájdete rodinné filmy Hľadá sa slon, Mačacia odysea, Paddington v džungli či Dievča menom Willow. Viac informácií o akcii nájdete na kinovakcii.sk . Príďte si vychutnať skvelý filmový zážitok za skvelú cenu až do konca leta. Vezmite si popcorn, starosti nechajte doma a užite si leto spolu s nami vo filmovom štýle.Augustové premiéry si v Cinema City najlepšie užijete s chutným popcorn a nachos menu, nápojmi a najrôznejšími snackmi. Bohatú ponuku chuťoviek nájdete aj v Cinema Bistro v Cinema City Aupark , vybrať si môžete hot-dogy, hranolky, pizzu či kuracie nugetky. Smäd uhasíte čerstvými šťavami, limonádami, alko aj nealko nápojmi či kávou. Aktuálne prebieha v Cinema Bistro Happy Hour na miešané alko a nealko nápoje denne v čase medzi 18:00-19:00. Občerstvenie si navyše môžete vziať so sebou do COMFORT sál, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea , kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Ktoré augustové premiéry si nenecháte ujsť?Celovečerný hudobný dokument YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY? zachytáva zásadný míľnik v kariére speváka a skladateľa Yungbluda. Na veľké plátna ho prináša renomovaný režisér koncertných filmov Paul Dugdale (Hans Zimmer, Coldplay, The Rolling Stones). Tesne pred vydaním svojho najosobnejšieho albumu „Idols“, ešte skôr, ako mohol ktokoľvek počuť jediný tón, sa Yungblud so svojim tímom vydal do Berlína, aby prvýkrát s týmito úplne novými piesňami naživo vystúpil a nahral ich. Bez publika, bez pretvárky. Nikto mu nehovoril, čo má robiť, ako má znieť alebo kým má byť. Kamery bežali v mene pravdy a dôvery. Práve v legendárnych priestoroch Hansa Studios, kde tvorili aj David Bowie alebo U2, Yungblud pochopil, že nič nebude ako predtým. Bol presne tam, kde mal byť, aby si uvedomil, kam smeruje. Surový, autentický a pripravený na všetko, čo príde. Snímka obsahuje 12 úplne nových vystúpení z tohto najnovšieho albumu a zachytáva Yungbluda tak, ako ho fanúšikovia doteraz nespoznali. Zobrazuje osobnú cestu premeny, sebavedomia a rock'n'rollového chaosu. Je to portrét generačného umelca, ktorý nachádza svoj vlastný hlas. Buďte svedkom Yungbludovho veľdiela YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY? v kinách Cinema City iba 20. a 24. augusta.Režisér desivého filmu Barbar Zach Cregger prichádza s ďalšou hororovou novinkou. Premisou hororu ZBRANE je zmiznutie sedemnástich detí v jednu a tú istú noc, o čase 2:17 hodine. Čo deti spája? Všetky sú z rovnakej triedy. Preto hlavné podozrenie padne na vydesenú učiteľku Justine Gandyovú. Rodiny, učitelia aj zvyšok komunity si kladie otázku, kto alebo čo stojí za zmiznutím detí? Odpoveď zistíte už 7. augusta na premiére hororu ZBRANE v kinách Cinema City. Novinku si môžete užiť aj vo formáte 4DX v Cinema City Aupark.HOLLY je malá ježica plná odvahy. Žije so svojím ustráchaným bratom PEATOM v starom majáku, no túži spoznať svet tam vonku. Keď ju pri prvom dobrodružstve začne prenasledovať pobláznený kocúr, zachráni ju zajac WALTER – unavený otec 53 detí, ktorý po nehode stratí pamäť a myslí si, že je nebojácny hrdina. Pre HOLLY je to dokonalá príležitosť zažiť veľké dobrodružstvo plné kráľovstiev, drakov a princezien. Animovaný film PICHĽAVÉ DOBRODRUŽSTVO si s celou rodinou vychutnáte v kinách Cinema City od 7. augusta, napríklad aj vo formáte VIP v Cinema City Eurovea.Pokračovanie klasiky Strelený piatok z roku 2003 je zárukou skvelej zábavy. Jamie Lee Curtisová a Lindsay Lohanová si vo filme zopakujú svoje úlohy Tess a Anny Colemanových. Príbeh sa odohráva niekoľko rokov po tom, čo Tess (Curtis) a Anna (Lohan) prekonali krízu identity. Anna má teraz vlastnú dcéru a čoskoro aj nevlastnú dcéru. Pri riešení nespočetných problémov, ktoré prináša spojenie dvoch rodín, Tess a Anna zistia, že blesk môže skutočne udrieť dvakrát. Film „Strelený piatok 2“ nakrútila režisérka Nisha Ganatra podľa knihy „Freaky Friday“ od Mary Rodgersovej. Užite si komédiu STRELENÝ PIATOK 2 v kinách Cinema City od 7. augusta.Ak chceš byť fakt dobrý policajt, priprav sa na litre kávy, poriadne jedlá, tvrdý hlas pri výsluchoch a neber si príliš k srdcu, čo si myslia šéfovia. Presne tým sa riadi poručík Frank Drebin (Liam Neeson), ktorý dostal najväčší tréning od svojho otca, absolútnej legendy policajného zboru a hrdinu pôvodnej série Bláznivá strela. Frank junior, ktorý sa pri vyšetrovaní riadi pravidlom „Pre policajtov neexistujú žiadne pravidlá“, práve dostal na rozlúsknutie triviálny prípad. Samovraždu, ktorá smrdí. A keďže Beth (Pamela Andersonová), krásna sestra obete, trvá na tom, že jej brat sa určite nezabil, Drebin sa po chvíľke nezáväzného flirtu, vydáva po stopách zákerného zločinca. Tie vedú cez najtemnejšie zákutia podsvetia k najmocnejším z mocných. Frank si s tým však hlavu neláme, zatýka, strieľa, obviňuje a pochutnáva si na hotdogoch. Jednoducho policajt, ako sa patrí. Pripravte sa na tony šialeného humoru v komédii BLÁZNIVÁ STRELA . V kinách Cinema City štartuje už 14. augusta.Kamaráti Petr (Tomáš Vorel ml.) a Michal (Jiří Mádl) sa poznajú už od strednej školy a ich prúsery sú už minulosťou. Školské roky sú za nimi a obaja sa snažia správať zodpovedne. Žijú však úplne odlišné životy: Michal sa už usadil, má dobre platenú prácu v korporáte a rodinu s malou dcérkou, zatiaľ čo Petr je samotár s nenaplnenými umeleckými ambíciami a živí sa výrobou reklamných predmetov. Napriek tomu sa nevzdal umeleckej tvorby. K filmom Gympl a Vejška pribudne po desiatich rokoch tretí diel série DŽOB . V kinách Cinema City od 14. augusta.Mladá myška Edda sníva o pretekárskych autách. Keď sa blíži Veľká cena Európy, využije šancu zúčastniť sa na pretekoch, stretne sa so svojím idolom, vzoprie sa nepriazni osudu, aby si splnila svoj sen a pomohla rodinnému podniku, ktorý zápasí s problémami. Zažite jej pretekárske dobrodružstvo s celou rodinou v animovanom filme VEĽKÁ CENA EURÓPY: LABKY NA PEDÁLE . Do kín Cinema City prichádza už 14. augusta.Máte chuť na letnú romantickú komédiu? Nenechajte si ujsť novinku DOKONALÁ ZHODA v hlavných úlohách s Dakotou Johnson, Pedrom Pascalom a Chrisom Evansom. Lucy je mladá pragmatická dohadzovačka, ktorá verí v lásku. Hoci v práci úspešne hľadá druhým ideálnych partnerov, sama je večne slobodná. Keď sa na scéne objaví pekný, vysoký a bohatý pán Dokonalý, zdá sa, že matematika lásky vyšla aj jej. Avšak nečakané stretnutie s jej bývalým, idealistom s večne prázdnou peňaženkou v nej rozdúcha city, na ktoré už dávno zabudla. Novinka DOKONALÁ ZHODA prichádza do Cinema City už 14. augusta.Hutch Mansell (Bob Odenkirk) sa roky úspešne skrýval pred svetom aj pred vlastnou rodinou. Jeho minulosť však nie je len trochu temná, je krvavá a nebezpečná. No keď mu raz zaklope na dvere násilie, inej cesty niet. Pravda vyjde najavo spolu s poriadnou dávkou poctivého lámania kostí. Rodina si už akosi zvykla, že otec je bývalý profesionálny zabijak. Ale zmieriť sa s tým, že jedno impulzívne rozhodnutie ho vrátilo späť do akcie a odtiahlo od rodiny , to už také jednoduché nie je. Preto sa Hutch rozhodne napraviť situáciu. Vezme rodinu na dovolenku na Floridu, do rezortu, kde ako chlapec prežil to najkrajšie leto svojho života. Lenže časy sa zmenili. Kedysi idylický hotelový komplex a zábavný park sa medzičasom premenili na centrum prania špinavých peňazí a drogového biznisu, ktorý riadi neľútostná šéfka kartelu, drsná Lendina (Sharon Stone). A keďže problémy si Hutch nájdu rýchlejšie než opaľovací krém, už krátko po príchode sa ocitá v situácii, ktorej sa chcel za každú cenu vyhnúť. Namiesto oddychu ho znova čaká to, čo pozná najlepšie, surová akcia a nekonečný boj s tými, ktorí si ho zobrali na mušku. Vychutnajte si poriadnu dávku akcie na premiére trileru NIKTO 2 v kinách Cinema City už 21. augusta.Rozprávka ODVÁŽNA EMMA je dobrodružný príbeh, ktorý vás zavedie do čarovného sveta zvierat, kde ľudia vôbec neexistujú – až na malú Emmu. Vyrastala medzi lamami a vždy sa cítila trochu iná. Ako zvedavá a neposedná výmyselníčka sa rozhodne vydať na výpravu, aby odhalila tajomstvo svojho pôvodu. Na ceste plnej humoru a nečakaných stretnutí zistí, čo znamená naozaj niekam patriť. Pridajte sa k jej dobrodružstvám vo filme ODVÁŽNA EMMA a vezmite celú rodinu na premiéru do Cinema City už 21. augusta.Jedna z vedeckých teórií tvrdí, že všetci sa rodíme s prirodzeným nedostatkom alkoholu v krvi a naše telo funguje najlepšie, keď dosiahneme a udržíme hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile. Učiteľka Martina a jej tri kamarátky sa pustia do bláznivého experimentu, aby túto teóriu overili na vlastnej koži. Akonáhle sa im podarí dostať hladinu alkoholu na požadovanú úroveň, okamžite im to dodá ľahkosť pri vyučovaní a nadhľad pri riešení osobných situácií. Ako ich experiment s pravidelnou konzumáciou alkoholu dopadne a čo spôsobí, ukáže skvele vystavaný príbeh filmu Pod parou. Film je adaptáciou úspešného dánskeho oscarového filmu Chľast z roku 2021, naši tvorcovia však urobili niekoľko zásadných zmien, predovšetkým zmenili hlavné štyri mužské postavy na ženské a príbeh prispôsobili prostrediu moravského mesta Mikulov. V hlavných úlohách sa predstavia Hana Vagnerová, Judit Pecháček, Zuzana Bydžovská a Alžbeta Zea Ferencová. Čo povystrájajú hlavné hrdinky s kvapkou tekutej guráže? To zistíte už 21. augusta na premiére komédie POD PAROU v kinách v Cinema City. ROSEOVCI žijú v idylickom manželstve. Majú práce snov a úspešné deti. Keď sa im však rozprávka začne rúcať pod nohami, ich vzájomné city prejdú náročnou skúškou. A aj niekoľkými komickými situáciami. ROSEOVCI je satirická čierna komédia v réžii Jaya Roacha a podľa scenára Tonyho McNamaru. V hlavných úlohách sa predstavia Benedict Cumberbatch a Olivia Colman. Novinku uvidíte v Cinema City od 28. augusta.Bývalý bejzbalista Hank (Austin Butler) robí barmana v zapadnutej diere, má super frajerku a pohodový život. No len do chvíle, kým mu sused Russ, šialený britský pankáč, nenechá na krku byt, mačku - a poriadny bordel. Russ má totiž prsty v špinavých kšeftoch s celým newyorským podsvetím, a keď sa dvere jeho bytu rozletia, Hank sa ocitá vo svete, kde sa najskôr strieľa a potom pýta. Z pohodového života sa tak stáva boj o prežitie a Hank má len dve možnosti: byť rohožkou gangstrov alebo konečne chytiť svoj život pevne do rúk. Pre ktorú možnosť sa rozhodne zistíte v trileri ZBAĽ SA A UTEČ! v kinách Cinema City od 28. augusta.