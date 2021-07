Augustový program kín spestrí Smečka, dráma zo športového prostredia

Bratislava 7. júla (TASR) - Augustový program kín spestrí Smečka, nový český film pre mladých zo športového prostredia. Tínedžerská dráma o partii, ktorá žije podľa zákonov vlčej svorky, pričom právo silnejšieho má riešiť nielen hokej, ale aj školu a dievčatá, príde do slovenských kín 5. augusta. TASR o tom informovala PR manažérka Olga Valentová.



Dodala, že nosným motívom filmovej novinky sú šikana a násilie medzi tínedžermi, úskalia lásky a neschopnosť dospelých pomáhať mladým ľuďom zvládať problémy dospievania.



Hlavným hrdinom filmu, ktorý sa odohráva v škole aj v hokejovej kabíne, je 16-ročný David. Má peknú priateľku a rodičov, ktorí ho podporujú vo všetkom, do čoho sa pustí. Práve sa presťahoval, má nastúpiť do nového hokejového klubu Vlkov a zabojovať o miesto brankárskej jednotky. Ako nováčik v pevne zomknutom kolektíve to bude mať ťažké. Čo robiť, keď ťa spoluhráči nevezmú medzi seba, a navyše ťa opustí dievča? Špirála šikany, odvety a vzájomných bojov sa roztáča. Pre väčšinu hráčov je to zo začiatku ako vždy len zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. Niektorí s tým možno nesúhlasia, ale nikto nič neurobí. A šikana sa z hokejovej kabíny následne presunie aj na internet.







"Filmový príbeh je veľmi autentický, pretože režisér a spoluautor scenára Tomáš Polenský má k hokejovému prostrediu blízko a pozná ho veľmi dôverne. Jeho sestra je kapitánkou českej hokejovej reprezentácie, on sám strávil v mládežníckom hokeji 16 rokov," poznamenala Valentová s tým, že mnohé situácie z filmu zažil Polenský na vlastnej koži. V menších úlohách sa v snímke Smečka objavia aj známe české hokejové hviezdy Dominik Hašek a Martin Hosták.



Príprava filmu zaujala dvoch populárnych českých raperov, ktorí k nemu zložili piesne a natočili videoklipy – Renne Dang vytvoril skladbu s názvom Smečka a raper AMCO pesničku Andělé v pekle.