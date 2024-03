Autorom tohtoročného posolstva k Svetovému dňu divadla je Jon Fosse

Bratislava 26. marca (TASR) - Posolstvo k tohtoročnému Svetovému dňu divadla, ktorý pripadá na 27. marec, napísal nórsky spisovateľ a dramatik Jon Fosse, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2023. V posolstve, ktoré nazval Umenie je mier, poukázal na to, že dobré umenie prepája výnimočným spôsobom jedinečné a univerzálne. Umožňuje porozumieť tomu, že iné či cudzie môže byť aj univerzálne.



"O umení všeobecne, a nielen o divadle či dráme, hovorím preto, lebo všetko dobré umenie v skutočnosti vzniká z tej istej pohnútky: premeniť niečo jedinečné a špecifické na niečo univerzálne. Umeleckým jazykom spájať konkrétne so všeobecným. Nezbavovať sa jedinečnosti, ale zdôrazniť ju. Nechať jasne vyniknúť cudzie a neznáme. Netreba za tým hľadať nič zložité. Presne tak, ako je vojna opakom mieru, je aj umenie protikladom vojny. Umenie je mier," uviedol okrem iného Fosse vo svojom posolstve.



Myšlienka zaviesť Svetový deň divadla sa zrodila v júni v roku 1961 vo Viedni počas 9. Kongresu Medzinárodného divadelného inštitútu (International Theatre Institute – ITI). Jej autorom bol predseda fínskeho strediska ITI Arvi Kivimaa. Zmyslom dňa malo byť to, aby sa nielen divadelníci, ale aj diváci na celom svete zamysleli nad poslaním a úlohou divadla. Nad jeho umeleckým príspevkom k mierovému spolužitiu a porozumeniu medzi národmi. K iniciatíve sa prihlásila Organizácia OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá stanovila dátum tohto dňa na 27. marec. Prvýkrát sa Svetový deň divadla pripomínal v roku 1962.



ITI je mimovládna organizácia pôsobiaca v oblasti scénického umenia. V súčasnosti má ITI vo viac ako stovke krajín národné strediská. Základy ITI položila v roku 1948 v Prahe UNESCO a medzinárodná divadelná komunita.



Pri príležitosti Svetového dňa divadla sa v jednotlivých štátoch organizujú rôzne národné i medzinárodné divadelné akcie. Jednou z nich je posolstvo, ktoré na podnet ITI napíše svetovo významná divadelná osobnosť. Autorom prvého posolstva bol v roku 1962 francúzsky všestranný umelec Jean Cocteau. Medzi ďalších autorov posolstva patrili Arthur Miller, Laurence Olivier, Eugen Ionesco, Peter Brook, Richard Burton, Edward Albee alebo v roku 1994 Václav Havel. Autorkou minuloročného posolstva bola egyptská herečka Samiha Ayoubová.



V Divadelnom ústave v Bratislave sa počas 27. marca – Svetového dňa divadla - uskutoční Deň otvorených dverí.







Zdroje: iti.idu.cz; www.theatre.sk