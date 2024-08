Avantgardný hudobný skladateľ Ľubomír Burgr bude mať 60 rokov

Na snímke zľava Zuzana Kronerová a členovia divadla Skrat Ľubo Burgr, Milan Chalmovský a Vlado Zboroň získali ocenenie Grand Prix za najlepšiu inscenáciu na 12. ročníku festivalu Nová dráma/New Drama 2016 v Bratislave 13. mája 2016. FOTO Foto: TASR/Jakub Kotian

Prešov/Bratislava 28. augusta (TASR) - Bol spoluzakladateľom Združenia pre súčasnú operu/Divadlo SkRAT. Jeho hudba sa sústreďuje na hodnoty skryté za vrstvou vyjadrovacích prostriedkov a zároveň abstrahuje od módnych trendov.V stredu 28. augusta bude mať 60 rokov hudobný skladateľ a divadelník známy najmä z avantgardných divadiel Stoka a SkRAT Ľubomír Burgr. Zároveň spoluzakladal A4 - priestor súčasnej kultúry a od roku 2016 je predsedom predstavenstva Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA).Združenie pre súčasnú operu zakladal spolu s významným hudobným skladateľom Martinom Burlasom, známym spisovateľom a hudobníkom Máriusom Kopcsayom, filmovou režisérkou a umelkyňou Zuzanou Piussi, Monikou Čertezni a Ingrid Hrubaničovou.Ľubomír Burgr sa narodil 28. augusta 1964 v Prešove. O jeho tvorbe hovoria kritici ako o strete rôznych svetov a prirovnávajú ho k tvorbe Martina Burlasa či Mariána Vargu, ktorých hudba tiež presahuje žánrové hranice." povedal pre TASR umelec pri príležitosti svojho životného jubilea.Ľubomír Burgr o sebe tvrdil, že ako stredoškolák prišiel na to, že hudbe vôbec nerozumie. A nepomohol mu s tým ani jeho učiteľ hudby na konzervatóriu. Celý život však zostal v blízkosti hudby. Považoval to za akýsi alibizmus z jeho strany.S hudbou bol v kontakte od malička, pretože jeho otec pôsobil ako zbormajster v Poddukelskom umeleckom ľudovom súbore (1963 - 1977.) Na košickom konzervatóriu vyštudoval hru na husliach (1979 - 1985).Po škole pôsobil ako huslista v orchestri Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove (1985 - 1990). Spolu s konškolákom Martinom Marinčákom založil v roku 1985 hudobnú skupinu Ali Ibn Rachid (Ali, syn Rachidov). Táto alternatívna kapela, Burgr v nej spieval a hral na klávesy, bola považovaná za jednu z najlegendárnejších slovenských skupín. Ich melancholická hudba síce nesmerovala k mainstreamovému úspechu, avšak u alternatívneho publika zaznamenala obrovskú popularitu. Českí kritici skupinu ´vynášali do neba´ za originálne texty a hudbu. Dokonca ich prirovnávali k Frankovi Zappovi.V roku 1990 sa Burgr presťahoval do Bratislavy a o rok neskôr sa stal členom divadelného združenia STOKA. Bol hercom, skladateľom a hudobníkom. Od roku 1995 je členom hudobného zoskupenia Požoň sentimentál. Na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave vyštudoval v rokoch 1996 - 1999 kompozíciu u profesora Ivana Paríka. V roku 1999 založil spolu s Martinom Burlasom, Zuzanou Piussi a Danielom Salontayom skupinu Dogma.Ľubomír Burgr skladá hudbu pre orchester, sólové nástroje, ako aj inštrumentálne skladby. Zložil opery Smrť v kuchyni (2000), Tete-á-tete (2002). Je autorom hudby a textov k mnohým divadelným produkciám.