Opera zakončí rok tanečným dvojtitulom 1984/Portrét Doriana Graya

Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Balet Štátnej opery v Banskej Bystrici prichádza na záver roka s tanečným dvojtitulom 1984/Portrét Doriana Graya. Námetom sa stali kultové diela svetovej literatúry 20. storočia - románu Georga Orwella 1984 a Portrétu Doriana Graya od Oscara Wilda. Premiéra sa uskutoční v Štátnej opere 8. a 9. decembra o 18.30 h.



Známe diela prerozprávali formou súčasného a moderného tanca renomovaný choreograf Igor Holováč a začínajúca choreografka Hana Vidová, ktorí v utorok v Banskej Bystrici priblížili, prečo siahli práve po týchto dielach, čo predchádzalo ich naštudovaniu, ale aj o odkaze románov, ktoré sú stále aktuálne.



"Napriek tomu, že kniha 1984 bola napísaná v druhej polovici 20. storočia, aktuálnosť jej konceptu je priam mrazivá. Varuje nás pred tým, čo sa môže stať, keď sa moc dostane do nesprávnych rúk a pripomína nám, aká krehká je naša individuálna sloboda," uviedla Vidová, ktorá sa pod predstavenie podpísala ako choreografka a režisérka.







Tanečná adaptácia 1984 sa zameriava na hlavné motívy knihy, a to život v absolútnej totalite, pokus vymaniť sa spod kontroly spoločnosti, ktorá umožňuje kruto potrestať kohokoľvek, kto by mohol ohroziť jej vládu, a kde je ľudská individualita nakoniec odsúdená ako myšlienkový zločin. Akcentuje javy prítomné dnes už v novej podobe - uniformitu, nástrahy sociálnych sietí, manipuláciu, hrozbu totality, čím posúva motívy knihy do súčasnosti.



Choreografa a režiséra Holováča priťahoval Portrét Doriana Graya svojím príbehom a aktuálnosťou výpovede. Tanečnú drámu o deštrukcii ľudskej duše, o neschopnosti prijať starnutie a stratu krásy za cenu života posúva do súčasnosti, ktorej vládnu médiá, konšpirácie, kult mladosti a krásy, falošné hodnoty a povrchnosť.



"Spracovať tanečnú adaptáciu tohto románu bolo pre mňa veľkou výzvou - od vytvorenia libreta, cez výber hudby, až po samotnú tvorbu choreografie. Môj tanečný jazyk nie je definovaný konkrétnou tanečnou technikou. Dôležitejší je pre mňa obsah diela a čitateľnosť príbehu. Techniku klasického tanca, na ktorej som ´odchovaný´, dopĺňam o iné štýly. Dôraz kladiem na tanečný výraz, podporujúci príbeh, ktorý je silný, inšpiratívny a kruto pravdivý," zdôraznil Holováč.