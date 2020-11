Štátna opera sprístupní virtuálne svojim divákom dielo Edith Piaf

Banská Bystrica 18. novembra (TASR) - Štátna opera (ŠO) v Banskej Bystrici reaguje na pandemickú situáciu s novým koronavírusom presunom časti svojich aktivít do virtuálneho priestoru. Zapojila sa do celoslovenského projektu online vysielania inscenácií a koncertov inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. TASR o tom v stredu informovala Katarína Uhríková, vedúca propagácie ŠO.



"Vo štvrtok, 19. a 26. novembra o 19.00 hod. sprístupníme multižánrovú inscenáciu Dany Dinkovej a Branislava Kostku Edith Piaf v hlavnej úlohe s Mariannou Mackurovou a Veronikou Szabovou na stránke navstevnik.online. Vo virtuálnom priestore sa uskutoční i celoslovenské podujatie európskeho významu Noc divadiel. Bude to jedinečná príležitosť nahliadnuť do zákulisia nielen našej opery, ale tiež ďalších 40 subjektov z celého Slovenska. Noc divadiel v ŠO si diváci môžu pozrieť na www.stateopera.sk, facebookovej stránke Štátna opera Banská Bystrica a youtube 21. novembra vo večerných hodinách," uviedla Uhríková.



Diváci na stránke navstevnik.online uvidia v novembri aj záznam zo známej operety Franza Lehára Zem úsmevov, v titulných postavách s Katarínou Procházkovou a Dušanom Šimom, či operetu Jána Móryho Slečna vdova.



"O ďalších termínoch predstavení a online vysielaní budeme včas informovať. Všetky aktivity priebežne aktualizujeme na zaužívaných informačných miestach ŠO, webe stateopera.sk a facebookovej stránke Štátna opera Banská Bystrica," dodala Uhríková.