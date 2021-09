Blíži sa Svetový deň cestovného ruchu, B. Bystrica pripravuje program

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) – Aj mesto pod Urpínom si pripomenie Svetový deň cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. septembra a začína sa už v nedeľu (26. 9.). Zapojili sa doň rôzne inštitúcie. Upozornil na to banskobystrický magistrát.



V priestoroch historickej radnice v nedeľu od 14.00 do 17.00 h je pripravený program pre rodiny s deťmi pod názvom Rottary day a o 16.00 h komentovaná prehliadka na tému osobností mesta Banská Bystrica, zameraná na významné kultúrne osobnosti, akými sú výtvarník Dominik Skutecký a hudobný skladateľ Ján Cikker.



„Banskobystričania, ale i návštevníci budú môcť v pondelok (27. 9.), v čase od 11.00 do 18.00 h, navštíviť Hodinovú vežu a vychutnať si bezplatne výhľady na Námestie SNP a okolie. Zároveň v tento deň o 17.00 h absolvovať prehliadku mesta, v ktorom žijú, v anglickom jazyku, ktorá je určená nielen pre cudzincov,“ informoval magistrát.