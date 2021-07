V Banskej Štiavnici bude workshop výroby pravekých šperkov

Banská Štiavnica 24. júla (TASR) – Pravekom Banskej Štiavnice prevedú v sobotu návštevníkov tamojšieho Starého zámku sprievodcovia druhej časti cyklu podujatí Citadela. Cesta odhalí nielen dávne kultúrne vrstvy mesta a jeho okolia z hľadiska archeologických výskumov, ale predstaví ho tiež ako inšpiratívny zdroj pre súčasných umelcov.



„Predstavia sa dvaja archeológovia, šperkár, džezový hudobník a na záver to bude koncert Festivalu peknej hudby. Vďaka hosťom z Českej republiky a Slovinska má toto podujatie aj medzinárodný charakter," povedala TASR pracovníčka Slovenského banského múzea (SBM) Iveta Chovanová.



Atrakciou by mala byť tvorivá šperkárska dielňa Jana Kapustku z ČR, ktorý o 14.00 h uvedie workshop výroby šperkov, inšpirovaných dizajnom a technológiami nálezov z doby bronzovej.



Archeológ Jozef Labuda prevedie návštevníkov od 15.00 h archeologickou expozíciou Starého zámku. Hneď potom to bude zvuková improvizácia saxofonistu Luka Zabrica zo Slovinska na motívy kultúrnych odkazov prehistorickej civilizácie.



Od 16.30 h je na programe prezentácia archeologičky Kataríny Kapustky o problematike a zaujímavostiach spracovania kovov v dobe bronzovej. Celé podujatie zavŕši o 19.00 h koncert Festivalu peknej hudby na ktorom sa predstaví hobojista Dušan Foltýn, čembalistka Radana Foltýnová a violončelista Eugen Prochác.



Projekt Citadela je cyklus sobotných podujatí – mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku. Ambíciou podujatia je verejnosti neformálne predstaviť rozmanité kultúrno-historické škály bádania, múzejníctva, aktuality, ale aj multižánrové umelecké reakcie na špecifický genius loci Starého zámku.



Podľa Chovanovej je to akýsi protipól ku komerčným či viac-menej populárnym podujatiam, ktorých je počas leta v starobylom baníckom meste prevaha.