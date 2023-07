Témou tohtoročného mini festivalu Citadela je zberateľstvo

Banská Štiavnica 20. júla (TASR) - Tretí ročník mini festivalu o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti Citadela začína v piatok (21. 7.) o 15.00 h na Starom zámku v Banskej Štiavnici. Tohtoročnou témou je Chvála zberateľstvu.



Ako informuje Slovenské banské múzeum (SBM), ktoré je spolu s OZ Iniciatíva za živé mesto organizátorom festivalu, téma súvisí so 123. výročím vzniku prvého mestského múzea a zároveň 30. výročím zápisu Banskej Štiavnice a okolia do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.



"Program festivalu je určený najmä tým, ktorí sa zaujímajú, ako sa žilo v Banskej Štiavnici v dávnej minulosti, čomu sa venovali mešťania, aké mali zberateľské vášne, ako rozvíjali mesto. Dozviete sa zaujímavosti o priestoroch Starého zámku a uvidíte ukážku tradičnej výroby hlinených fajok štiavničiek. Počas festivalu si môžete dokonca vyrobiť vlastnú fajku vo fajkárskej dielni," približuje SBM.



Hovoriť bude aj archeológ Jozef Labuda, ktorý zavedie návštevníkov do počiatkov baníctva na Slovensku a predstaví dôležitú osobnosť Andreja Kmeťa. "V podaní kurátora starších dejín zase spoznáte príbeh jedinečnej 300-ročnej mapy Štiavnických Baní," dodáva múzeum.



Návštevníkov čaká aj hudobné prekvapenie a voľný vstup na večerný koncert Spectrals. Kampanológ Matúš Sedlák rozozvučí zvon vo veži Starého zámku a traja saxofonisti - hostia festivalu vytvoria spolu jedinečné hudobné dielo, ktoré sa už nikdy nezopakuje.



V deň festivalu sa zároveň rozozvučí celá Banská Štiavnica, o 12.00 h totiž zaznejú všetky kostolné zvony v meste.