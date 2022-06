Poznáme patrónov 17. ročníka festivalu Dotyky a spojenia

Na archívnej snímke Eugen Libezňuk. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 3. júna (TASR) - Patrónmi 17. ročníka divadelného festivalu Dotyky a spojenia sú členka Činohry Slovenského národného divadla (SND) Božidara Turzonovová a člen umeleckého súboru Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Jevgenij Libezňuk. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová. Festival sa bude konať od 20. do 25. júna v Martine, na programe má 36 divadelných inscenácií, päť koncertov, dva workshopy, deväť tvorivých dielní pre deti a 22 diskusií o divadle.hovorí Turzonovová, ktorá pred pár dňami oslávila okrúhle narodeniny.podelil sa o svoje skúsenosti Libezňuk. Festival Dotyky a spojenia sa po období pandémie vracia k svojmu tradičnému termínu, ktorým symbolicky uzatvára divadelnú sezónu na Slovensku. Obaja patróni ho spolu otvoria 21. júna večer.reagoval Libezňuk na tému, či ľudia chodia alebo či by mali chodiť do divadla. Turzonovová je pri téme publika optimistickejšia.konštatovala herečka.Dramaturgická rada festivalu sa zamerala na inscenácie, ktoré mali premiéru v období od apríla 2021 do apríla 2022. Podľa programovej riaditeľky festivalu Moniky Michnovej prevládajú citlivé a intímne témy, ako aj hľadanie identity. Každoročne je ťažiskom festivalu hlavný program, figuruje v ňom desať inscenácií.Dotyky a spojenia sú výberovou nesúťažnou prehliadkou inscenácií slovenských divadiel, hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin.