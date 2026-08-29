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Bábkové divadlo Košického kraja predstavilo novú sezónu

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Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Súčasťou sezóny majú byť aj dve hosťovania v Srbsku, ale i vycestovanie s ostatnými krajskými divadlami do miest a obcí Košického kraja.

Autor TASR
Košice 29. augusta (TASR) - Bábkové divadlo Košického kraja (BDKK) predstavilo novú sezónu 2026/2027 so štyrmi premiérami pre rôzne generácie divákov. Ako informuje v tlačovej správe, pripravenú majú aj inscenáciu Sovíča, ktorá je prvým projektom divadla určeným pre batoľatá a ich blízkych.

„Dramaturgia sezóny vedome prekračuje predstavu, že bábkové divadlo patrí iba jednej vekovej skupine. Jednotlivé tituly sa líšia témou, poetikou aj spôsobom komunikácie s publikom, no spája ich záujem o človeka a o vzťahy, ktoré vytvárajú pocit bezpečia a spolupatričnosti. Budeme hovoriť o potrebe blízkosti, dôstojnosti starších ľudí, zodpovednosti voči spoločnosti aj o skúsenosti mladej generácie,“ uviedol umelecký šéf (BDKK) Lukáš Kopas. Zároveň dodal, že chcú na Scéne Jorik naďalej vytvárať priestor pre súčasnú slovenskú drámu a autorskú tvorbu.

Sezónu má 25. septembra otvoriť na Scéne Jorik scénické čítanie hry Kassandra slovenského dramatika Michala Beleja. Divadlo predstaví aj inscenáciu režisérky Moniky Kováčovej pre divákov v ranom veku. Pracovať má s obrazom, pohybom, zvukom a divadelným zážitkom.

Vo februári 2027 má divadlo uviesť autorskú bábkovú inscenáciu Kto šuchoce v lístí a projekt Retro Láska, ktorý bude zameraný na skúsenosť dospievania a medziľudské vzťahy naprieč generáciami.

Súčasťou sezóny majú byť aj dve hosťovania v Srbsku, ale i vycestovanie s ostatnými krajskými divadlami do miest a obcí Košického kraja. Ako uviedlo, na Scéne Jorik privíta dve hosťovania projektu Slovenské marionetové divadlo, ktorý sa venuje obnove historických marionetových predstavení a nadväzuje na spoločné česko-slovenské bábkarské dedičstvo zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Počas celej sezóny má pokračovať v spolupráci s Divadelným ústavom prostredníctvom Dielní kreatívneho písania, projektu Dráma či vzdelávacími programami Divadelného laboratória, Noc divadiel alebo Divadelnou prespávačkou. Vyvrcholením sezóny má byť jubilejný 15. ročník Medzinárodného festivalu bábkového divadla Virvar a sezónu má uzavrieť letný tábor Bábkator.

Podľa riaditeľky BDKK Lenky Papugovej môže nová sezóna citlivo oslovovať človeka v rozličných obdobiach života. „Od prvého stretnutia batoľaťa s divadlom cez príbehy pre rodiny až po inscenácie pre dospievajúcich a dospelých chceme vytvárať priestor, v ktorom sa umelecká kvalita spája s rešpektom k publiku,“ dodala.
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