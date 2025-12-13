< sekcia Kultúra
Bábkové divadlo na Rázcestí v B. Bystrici oslavuje 65. výročie vzniku
Autor TASR
Banská Bystrica 13. decembra (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici oslavuje 65. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti pripravili v sobotu program, ktorý spája históriu divadla, tvorivosť a hudobné zážitky pre všetky vekové kategórie. TASR o tom za BDNR informovala Michaela Gádošiová.
Uviedla, že s verejnosťou oslávia toto výročie v sobotu od 14.00 h programom pre rodiny s deťmi. Účastníci spoznajú 65-ročnú históriu BDNR prostredníctvom interaktívnych aktivít pre malých aj dospelých. Nasledovať bude hudobný koncert. „Prinesie hravosť, múdre a veselé texty, ako aj interaktívne vystúpenia, ktoré zapájajú aj tých najmenších divákov a diváčky,“ objasňuje BDNR.
Od 19.00 h bude sobotná oslava pokračovať programom pre dospelých. Spojenie legendárnej skupiny a umeleckého súboru BDNR prinesie podľa BDNR hudobno-divadelný zážitok. Hosťami večera budú priatelia tohto kultúrneho stánku.
Bábkové divadlo na Rázcestí pod názvom Krajské bábkové divadlo vzniklo 1. apríla 1960 ako posledné bábkové vo vtedajšom Československu. „V decembri si pripomíname 65 rokov od prvej premiéry, inscenácie Šuki a Muki, ktorú uviedli 10. decembra 1960,“ doplnila Gádošiová. Zriaďovateľom BDNR je Banskobystrický samosprávny kraj.
