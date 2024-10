Bábkové divadlo v Košiciach otvorilo Divadelné laboratórium

Košice 31. októbra (TASR) - Bábkové divadlo v Košiciach (BDK) vo štvrtok slávnostne otvorilo Divadelné laboratórium. Ide o interaktívny priestor, kde sa deti dostanú do bezprostredného kontaktu s bábkovým divadlom a jeho formami. Nemá byť len miestom pre zábavu, ale aj platformou na podporu vzdelávania a kreatívneho myslenia. TASR o tom informoval umelecký šéf BDK Lukáš Kopas.



Divadelné laboratórium vzniklo rekonštrukciou skladových priestorov BDK na Vrátnej ulici, čím vznikol nový priestor, ktorý má slúžiť ako centrum kreativity pre deti. Ponúkať má rozsiahlu paletu tvorivých vzdelávacích programov. V rámci nich si diváci budú môcť vyskúšať divadelné trenažéry - bábkový automat, kde si môžu sami zahrať bábkovú rozprávku, tiež maskérsky stôl a kostýmový svet pre tvorbu vtipných masiek a kostýmov kombináciou maľovaných rekvizít a audiovizuálnej techniky. Nechýba ani filmové štúdio pre tvorbu krátkych objektových alebo kreslených filmov či stála expozícia bábik.







Priestor by mal zároveň slúžiť ako výtvarný ateliér pre edukačné programy, ktoré v BDK realizujú. "Okrem vzdelávacích programov pre školy bude Divadelné laboratórium otvorené aj pre širokú verejnosť, čo z neho robí jedinečnú destináciu pre všetkých, ktorí chcú zažiť spojenie umenia a technológií," uviedlo divadlo.



Ako priblížil autor vizuálneho konceptu a jednotlivých interaktívnych častí Marek Zákostelecký, chceli vytvoriť niečo, čo bude pre diváka znamenať určitú pridanú hodnotu a čo by mohli navštíviť rodičia s deťmi ešte pred alebo po predstaveniach a kde by si mohli vyskúšať rôzne divadelné zručnosti aj školské skupiny.



Projekt za viac ako 37.000 eur bol realizovaný v rámci výzvy Košického samosprávneho kraja Tradície inšpirujú inovácie. Práce trvali šesť mesiacov.