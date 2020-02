Bábkové divadlo v Košiciach uvedie premiéru inscenácie Kocúr v čižmách

Košice 25. februára (TASR) – Bábkové divadlo v Košiciach (BDK) uvedie premiéru inscenácie Kocúr v čižmách, jej základom je francúzska rozprávka spisovateľa Charlesa Perraulta. Ako na utorkovej tlačovej konferencii uviedol inscenačný tím, hra v sebe nesie humor aj výchovné posolstvo.







Podľa BDK sa v nej detský divák dozvie, aké dôležité je byť čestným človekom, ktorý za žiadnych okolností nezľavuje zo svojich morálnych princípov. Túto inscenáciu si vybrali aj preto, že známe tituly chcú nahrádzať rovnako známymi titulmi. „Každé divadlo po určitom čase niečo z repertoáru sťahuje, my by sme k tomu chceli pristúpiť ku koncu roka. Preto sme si zvoli Kocúra v čižmách, ktorý u nás dlho nebol. Myslím si, že inscenácia je pre detské diváka notoricky známa. Ukrajinský tím ju pripravil v poetike, ktorá je pre tento región veľmi príznačná,“ povedal riaditeľ divadla Pavol Hrehorčák s tým, že je vhodná pre deti od troch rokov. „Je v nej málo svetelných zmien. Je to inscenácia, ktorá je založená predovšetkým na paravánovom type divadla. To znamená, že je veľmi prijateľná pre najmenšie deti,“ dodal.



Inscenácie sa ujal ukrajinský režisér Sergej Bryžaň, ktorý sa v BDK predstaví prvýkrát. Scénografiu má na starosti ukrajinská výtvarníčka Oľga Savicka. Podľa jej návrhov vytvorili umelecké dielne divadla desať bábok, ktoré okrem hlavného hrdinu v dvoch veľkostiach zobrazujú aj ďalšie rozprávkové postavy.



V bábkovej inscenácii sa predstavia členovia umeleckého súboru BDK Jana Bartošová, Beáta Dubielová, Jana Štafurová, Juraj Fotul a Peter Creek Orgován. „Myslím si, že deti môže zaujať jednak výtvarnosť, vieme hýbať končatina bábok a majú pohyblivé oči, čím pôsobia živšie. Dúfam, že na nich zapôsobí aj samotný príbeh a pointa - aké sú česť, empatia a odvďačenie sa v živote dôležité. Tiež verím, že ich inšpiruje k čítaniu z kníh,“ povedala pre TASR Štafurová.



Premiéru hry Kocúr v čižmách uvedie BDK v piatok (28. 2.) o 19.00 h vo svojej bábkovej sále.