Bábkové divadlo Žilina predstaví premiéru inscenácie Zelená krajina

Žilina 16. septembra (TASR) – Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie v piatok (17. 9.) premiéru inscenácie Zelená krajina v réžii Martina Geišberga.



"Zelená krajina vznikla na motívy myšlienky apokalypsy. Pohybujeme sa v momente, keď vietor odfúkol úplne všetko. Takže sa pohybujeme už v apokalypse. Ako človek znova hľadá život a aké je veľmi vzácne to, čo máme okolo seba a neuvedomujeme si to," povedal Geišberg.



Podľa dramaturga BDŽ Mateja Trubana je Zelená krajina Geišbergovým autorským projektom. "Bude plná príbehov, v ktorých čas plynie pomaly a predsa neúprosne. Príbehov o mužovi, ktorý spoznal žraloka a pritom spieval, pretože žil. Inscenácia pútavou formou reflektuje prítomný strach. Strach zo staroby, strach zo spomalenia, z odchádzania do večnosti. Myšlienka však posmeľuje a motivuje - chrániť jestvujúce, budovať nové," uviedol Truban.



"Názov je inšpirovaný od ospalca grónskeho, čo je jeden z najväčších žralokov žijúcich v Grónsku. Volá sa greenland a dožíva sa niekedy až 450 rokov. Ako veľké stromy, ktoré si pamätajú Napoleona a ešte stále sú medzi nami. A naša nesmierna nadutosť a predstava o tom, že sme najdôležitejšia bytosť na planéte, nám dovoľuje niekedy siahnuť na život bytostiam, ktoré sú tu oveľa dlhšie," podotkol Geišberg.



Inscenácia je stavaná podľa dramaturga BDŽ na takzvaný black box. "Na scéne sme vytvorili sedenie pre divákov. Kapacita je 40 ľudí, takže takýmto spôsobom bude inscenácia o niečo intímnejšia. Režim ďalších repríz bude fungovať v závislosti od aktuálnych obmedzení. Keďže vieme, že bol vytvorený kultúrny semafor, ktorý sa riadi farbami okresov," pripomenul Truban.



Tému inscenácie reflektuje divadlo aj cez tlačoviny. "Rozhodli sme sa použiť ekologický papier, na ktorom budú vytlačené plagáty a bulletiny. Súčasťou bulletinov sú aj semienka žeruchy a reďkovky, ktoré si môžu potom diváci vypestovať a skonzumovať," dodal dramaturg BDŽ.



Realizáciu inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.