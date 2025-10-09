< sekcia Kultúra
Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Zošidlo
Zošidlo je prvou z troch pripravovaných premiér žilinských bábkarov v jubilejnej 75. sezóne divadla.
Autor TASR
Žilina 9. októbra (TASR) - Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie vo štvrtok premiéru inscenácie Zošidlo. Ako informovala dramaturgička BDŽ Petra Tvrdá, hra vznikla na motívy rovnomenného literárneho diela svetoznámeho britského autora Guya Bassa.
Zošidlo je prvou z troch pripravovaných premiér žilinských bábkarov v jubilejnej 75. sezóne divadla. „Ponúkame čarovný príbeh o malom tvorovi-netvorovi, ktorý je trochu sám. Napriek tomu nestráca nádej, že niekde existuje niekto, kto ho príjme takého, aký je,“ priblížila Tvrdá.
Doplnila, že réžie Zošidla sa zhostila predstaviteľka mladej režisérskej generácie Silvia Vollmann. „Scénu, kostýmy a bábky navrhla Dáša Krištofovičová a hudbu zložil Ján Kružliak mladší. Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,“ dodala dramaturgička BDŽ.
