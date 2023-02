Balaton Sound oznamuje druhú vlnu umelcov pre rok 2023

Ceny lístkov:

4-dňový lístok od 219 €, ponuka VIP 369 €

3-dňový lístok od 185 €, ponuka VIP 310 €

Denné vstupenky od 69 €, ponuka VIP 159 €

Balaton 9. februára (OTS) - Festival Balaton Sound oznamuje neuveriteľnú druhú vlnu medzinárodne uznávaných DJov vrátane Carla Coxa, Charlotte de Witte, Tiësta, Adama Beyera, ANNA a ďalších, ktorí sa pripájajú k už tak hviezdnemu line upu v ktorom je Armin Van Buuren, Joel Corry, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike mnohí ďalší. Vydanie Balaton Soundu pre rok 2023 bude obsahovať rôznorodejší line up, ktorý predstaví širokú škálu elektronickej hudby a prinesie tie najlepšie mená z každého žánru na slnečné brehy jazera Balaton v Maďarsku.V roku 2023 bude hlavné pódium naďalej hostiť rotáciu EDM DJs vrátane nového headlinera a „krstného otca“ tanečnej hudby, ktorý je už desaťročia na čele najlepších svetových DJov. Ďalšie neuveriteľné mená, ktoré boli práve oznámené na hlavnom pódiu, sú holandské duoa deep house majster, ktorí sa pripájajú kFanúšikovia undergroundovej elektronickej hudobnej scény si užijú nabitý program naprieč pódiami, vrátane BmyLake, kde od 90 rokov nepasovaný kráľ elektronickej hudby, prinesie svoje legendárne umenie mixu spolu s č. 1 DJ Mag pre rok 2022,. Medzi ďalšie klasické superhviezdy tohto žánru patria JNový stage Dreher Soundclash bude obsahovať špeciálne denné vystúpenia po skončení umelcov na hlavnom stagy, čím sprostredkuje ešte intenzívnejší rave zážitok, na ktorom sa budú podieľať značky ako Claptonov Masquerade, Q-dance, Rave Culture a Next Level..Balaton Sound ponúka bezkonkurenčný VIP zážitok vďaka Beach klubu, exkluzívnymi reštauráciami a exluzívnymi show, vďaka čomu je toto podujatie jednou z obľúbených európskych festivalových destinácií. Návštevníci festivalu môžu zažiť predstavenia z rôznych pouličných divadiel, módne prehliadky a sériu relaxačných aktivít.Balaton Sound 2023 sa bude konať pri jazere Balaton v Maďarsku od 28. júna do 1. júla. Pre viac informácií navštívte www.balatonsound.com