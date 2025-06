Balet SND a VŠMU opäť spája večer tanečného umenia

Bratislava 14. júna (TASR) - Spolupráca Baletu Slovenského národného divadla (SND) a Vysokej školy múzických umení (VŠMU) aj tento rok v závere akademického roka a divadelnej sezóny vyvrcholí večerom tanečného umenia. Jedenásty ročník podujatia sa uskutoční v sobotu večer v novej budove SND. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka divadla Izabela Pažítková.



„Veríme, že tento večer bude nielen prezentáciou spolupráce dvoch významných umeleckých inštitúcií, poctou Vysokej školy múzických umení, ale aj oslavou umenia v jeho rozmanitých podobách a aj jeho nepopierateľného významu pre spoločnosť,“ uvádza vedúca Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU Ivana Kleiblová.



Na programe je štrnásť tanečných vystúpení. Tvorivú a pedagogickú prácu absolventov katedry tanečnej tvorby s mladými tanečníkmi predstavia v choreografiách súboru Momentum Dance Team a so žiačkami zo Základnej umeleckej školy v Bytči s choreografiami úspešných absolventov katedry. Svoju umeleckú a pedagogickú činnosť na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave uvedie doktorandka Zuzana Lisoňová.



Študentov tanečného divadla a performancie v rámci večera reprezentuje choreografia Dominika Dolníka Tiché protokoly. To, ako sa počas štúdia vyvíja tvorba mladého choreografa, môžu diváci pozorovať v tanečných dielach študentov choreografie bakalárskeho stupňa - Niny Boldockej, Kristiána Šimončiča, Natálie Uhrinovej a Lucie Kolačkovskej. V rámci večera je na programe aj práca ich pedagóga Igora Holováča, ukážka z baletu Petruška, ktorý vytvoril so súborom SĽUK-u. Tanečná zložka tohto súboru sa tiež predstaví dielom Jaroslava Moravčíka Strigônska zábava, ktorý je tiež absolventom katedry.



Sólisti Baletu SND Olga Chelpanova, Kristian Achberger sa predstavia v duete Anna Karenina, ktorého autorkou je Anželika Cholina.