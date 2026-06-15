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Balet SND a VŠMU opäť spojí večer tanečného umenia
Tradičné podujatie predstaví výsledky tvorivej a pedagogickej práce študentov, absolventov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Spolupráca Baletu Slovenského národného divadla (SND) a Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave aj tento rok v závere akademického roka a divadelnej sezóny vyvrcholí večerom tanečného umenia. Dvanásty ročník podujatia sa uskutoční v stredu 17. júna o 19.00 h v priestoroch Činohry SND. TASR o tom informovala manažérka komunikácie VŠMU Lucia Gertli.
Tradičné podujatie predstaví výsledky tvorivej a pedagogickej práce študentov, absolventov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. „Program ponúkne pestrú prehliadku súčasnej tanečnej tvorby vznikajúcej na akademickej pôde, ale aj v spolupráci s profesionálnymi umeleckými telesami a vzdelávacími inštitúciami. Diváci budú môcť sledovať vystúpenia študentov, absolventov a pedagógov VŠMU, tanečné umenie demisólistov Baletu SND, členov tanečnej zložky SĽUK-u, Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU a ďalších hostí,“ spresňujú organizátori s tým, že súčasťou programu budú aj choreografie vytvorené absolventmi katedry tanečnej tvorby, ktorí dnes pôsobia ako pedagógovia a tvorcovia na tanečných konzervatóriách doma i v zahraničí.
„Predstavia sa študenti Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave s choreografiou Kristíny Kordošovej, Konzervatória Brno s dielom Hany Gallinovej a Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku s choreografiou Igora Holováča,“ avizuje VŠMU.
Návštevníci budú môcť sledovať aj tvorivý vývoj nastupujúcej generácie choreografov prostredníctvom diel študentov bakalárskeho stupňa choreografie. „Uvedená bude časť bakalárskej práce Valérie Nedobovej v interpretácii členov tanečnej zložky SĽUK-u, ako aj choreografická tvorba Kristiána Šimončiča,“ dodávajú organizátori podujatia. Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU na ňom uvedie choreografiu Bodrogköz z celovečerného programu Slovom vyšitá krajina, ktorý sa venuje folklóru pohraničných oblastí Slovenska. Balet SND sa predstaví choreografiou Romana Novitzkého Are You As Big As Me?
Tradičné podujatie predstaví výsledky tvorivej a pedagogickej práce študentov, absolventov a pedagógov Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. „Program ponúkne pestrú prehliadku súčasnej tanečnej tvorby vznikajúcej na akademickej pôde, ale aj v spolupráci s profesionálnymi umeleckými telesami a vzdelávacími inštitúciami. Diváci budú môcť sledovať vystúpenia študentov, absolventov a pedagógov VŠMU, tanečné umenie demisólistov Baletu SND, členov tanečnej zložky SĽUK-u, Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU a ďalších hostí,“ spresňujú organizátori s tým, že súčasťou programu budú aj choreografie vytvorené absolventmi katedry tanečnej tvorby, ktorí dnes pôsobia ako pedagógovia a tvorcovia na tanečných konzervatóriách doma i v zahraničí.
„Predstavia sa študenti Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave s choreografiou Kristíny Kordošovej, Konzervatória Brno s dielom Hany Gallinovej a Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku s choreografiou Igora Holováča,“ avizuje VŠMU.
Návštevníci budú môcť sledovať aj tvorivý vývoj nastupujúcej generácie choreografov prostredníctvom diel študentov bakalárskeho stupňa choreografie. „Uvedená bude časť bakalárskej práce Valérie Nedobovej v interpretácii členov tanečnej zložky SĽUK-u, ako aj choreografická tvorba Kristiána Šimončiča,“ dodávajú organizátori podujatia. Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU na ňom uvedie choreografiu Bodrogköz z celovečerného programu Slovom vyšitá krajina, ktorý sa venuje folklóru pohraničných oblastí Slovenska. Balet SND sa predstaví choreografiou Romana Novitzkého Are You As Big As Me?