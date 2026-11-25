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Balet SND premiéruje Čajkovského Luskáčika v novom šate
Na prvej scéne ožíva po 13 rokoch v klasickej choreografii Jakoba Feyferlika a Niny Polákovej.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Balet Slovenského národného divadla (SND) uvedie 27. novembra premiéru najznámejšej vianočnej rozprávky Luskáčik. Na prvej scéne ožíva po 13 rokoch v klasickej choreografii Jakoba Feyferlika a Niny Polákovej. Novú verziu baletného diela Piotra Iľjiča Čajkovského pre deti aj dospelých hudobne naštudoval dirigent Peter Valentovič, veľkolepú rozprávkovú scénu a kostýmy navrhol Pavol Juráš.
„Chceli sme priniesť niečo krásne, s o niečo inou dramaturgiou, než bol predchádzajúci Luskáčik, priblížiť sa dramaturgickej koncepcii samého Čajkovského, kde aj druhé dejstvo nadväzuje na to prvé a dáva príbehu ďalšie pokračovanie,“ uviedla na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľka Baletu SND a spoluchoreografka baletnej novinky Poláková.
Tvorivý tím pripravil pre divákov úplne nové scénické a choreografické stvárnenie jedného z najhranejších baletov, rozprávkového príbehu malej Kláry a odvážneho Luskáčika, ktorý v minulosti úspešne stvárnili mnohí významní choreografi. „Nechceli sme niekoho napodobňovať, chceli sme ísť svojou vlastnou cestou,“ poznamenala Poláková k novej choreografii, zachovávajúcej krásu klasického tanca, jeho eleganciu a ladnosť s technicky náročnými pas de deux a zborovými tancami.
„Luskáčik je pre mňa hlavne o Vianociach a o tom, ako by sa mali mať ľudia radi,“ povedal Feyferlik k baletu, ktorý ho sprevádzal prakticky počas celej tanečnej kariéry. „Druhou rovinou je dospievanie hlavnej predstaviteľky Kláry, kde vnímame, ako z malého dievčatka vyrastá mladá žena,“ dodal k novej verzii Čajkovského Luskáčika, ktorý spolu s Labutím jazerom a so Spiacou krásavicou uzatvára skladateľov triptych symfonických baletov, zaraďovaných do zlatého fondu klasického baletného dedičstva.
Luskáčik, ktorý vznikal na konci 19. storočia, je podľa šéfdramaturga Baletu SND Kristiána Kohúta kultúrnym fenoménom, ktorý sa postupne stal neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. „Žijeme v 21. storočí, rozmýšľali sme, ako to urobiť zaujímavé pre dnešných divákov, ale s absolútnym rešpektom k Čajkovského hudbe,“ podotkol k inscenácii, ktorá ponúka tajomný oživený svet v tieni vianočného stromčeka, odvážneho Luskáčika bojujúceho s Myším kráľom či roztancované snehové vločky, ktoré sú ikonickými obrazmi baletu.
Sviežu, dynamickú a zároveň klasickú choreografiu, ktorá „diváka neunudí“, doplní veľkolepá scénická výprava novej verzie rozprávkového Luskáčika. Spolu so sólistami a s členmi Baletu SND sa v nej predstavia malí tanečníci baletného štúdia Simart, žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej.
„Chceli sme priniesť niečo krásne, s o niečo inou dramaturgiou, než bol predchádzajúci Luskáčik, priblížiť sa dramaturgickej koncepcii samého Čajkovského, kde aj druhé dejstvo nadväzuje na to prvé a dáva príbehu ďalšie pokračovanie,“ uviedla na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľka Baletu SND a spoluchoreografka baletnej novinky Poláková.
Tvorivý tím pripravil pre divákov úplne nové scénické a choreografické stvárnenie jedného z najhranejších baletov, rozprávkového príbehu malej Kláry a odvážneho Luskáčika, ktorý v minulosti úspešne stvárnili mnohí významní choreografi. „Nechceli sme niekoho napodobňovať, chceli sme ísť svojou vlastnou cestou,“ poznamenala Poláková k novej choreografii, zachovávajúcej krásu klasického tanca, jeho eleganciu a ladnosť s technicky náročnými pas de deux a zborovými tancami.
„Luskáčik je pre mňa hlavne o Vianociach a o tom, ako by sa mali mať ľudia radi,“ povedal Feyferlik k baletu, ktorý ho sprevádzal prakticky počas celej tanečnej kariéry. „Druhou rovinou je dospievanie hlavnej predstaviteľky Kláry, kde vnímame, ako z malého dievčatka vyrastá mladá žena,“ dodal k novej verzii Čajkovského Luskáčika, ktorý spolu s Labutím jazerom a so Spiacou krásavicou uzatvára skladateľov triptych symfonických baletov, zaraďovaných do zlatého fondu klasického baletného dedičstva.
Luskáčik, ktorý vznikal na konci 19. storočia, je podľa šéfdramaturga Baletu SND Kristiána Kohúta kultúrnym fenoménom, ktorý sa postupne stal neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. „Žijeme v 21. storočí, rozmýšľali sme, ako to urobiť zaujímavé pre dnešných divákov, ale s absolútnym rešpektom k Čajkovského hudbe,“ podotkol k inscenácii, ktorá ponúka tajomný oživený svet v tieni vianočného stromčeka, odvážneho Luskáčika bojujúceho s Myším kráľom či roztancované snehové vločky, ktoré sú ikonickými obrazmi baletu.
Sviežu, dynamickú a zároveň klasickú choreografiu, ktorá „diváka neunudí“, doplní veľkolepá scénická výprava novej verzie rozprávkového Luskáčika. Spolu so sólistami a s členmi Baletu SND sa v nej predstavia malí tanečníci baletného štúdia Simart, žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej.