< sekcia Kultúra
Bambuľka či Peacemaker - hlavné mesto ako filmová kulisa
Vo filmoch Slnko v sieti, Šťastie príde v nedeľu či Skalní v ofsajde je možné vidieť, ako sa zmenili ulice hlavného mesta.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Kde sa nachádza fontána pre Zuzanu? Prečo skončili filmové štúdiá na Kolibe? O lokáciách, v ktorých sa nakrúcali naše, ale aj zahraničné produkcie, sme sa v podcaste Ulicami Bratislavy rozprávali s filmovým kritikom Petrom Konečným.
Pozreli sme sa na filmy, ktoré sú tzv. bedekrom starej Bratislavy. Vo filmoch Slnko v sieti, Šťastie príde v nedeľu či Skalní v ofsajde je možné vidieť, ako sa zmenili ulice hlavného mesta. Podľa Konečného sú to kvalitné slovenské filmy s výbornými hercami, obsahom i lokáciami. V týchto snímkach z 50. i 60. rokov minulého storočia môžeme vidieť, ako vtedy vyzeral Dunaj, ale aj to, akými trasami jazdili električky.
Pri prechádzke filmovou Bratislavou nesmieme zabudnúť na Bambuľku či film Rabaka, ktorý hovorí o hudobnej fiktívnej skupine pripomínajúcej skupinu Elán. Obrazy hlavného mesta ukazuje aj predrevolučný film Utekajme, už ide. Hrá v ňom Marián Zednikovič i Marián Lasica. Konečný v rozhovore prezradil, ako museli scenáristi pracovať v čase socializmu, aby filmové príbehy prešli „cenzorskou kontrolou“.
Bratislavu si vybrali aj filmári, ktorí chceli stvárniť Viedeň, Sarajevo či dokonca New York. Snímku Peacemaker tam prišli natáčať Nicole Kidman a George Clooney. Ďalší filmári natáčali ruskú centrálu tajnej služby v budove Slovenského rozhlasu. Kde v Bratislave natáčal herec Mads Mikkelsen? V akom filme poslúžila Bratislava ako varšavské geto a v ktorom sa objavila Katedrála sv. Martina ako lokácia v New Yorku? To všetko prezradil v rozhovore Peter Konečný.
Pozreli sme sa na filmy, ktoré sú tzv. bedekrom starej Bratislavy. Vo filmoch Slnko v sieti, Šťastie príde v nedeľu či Skalní v ofsajde je možné vidieť, ako sa zmenili ulice hlavného mesta. Podľa Konečného sú to kvalitné slovenské filmy s výbornými hercami, obsahom i lokáciami. V týchto snímkach z 50. i 60. rokov minulého storočia môžeme vidieť, ako vtedy vyzeral Dunaj, ale aj to, akými trasami jazdili električky.
Pri prechádzke filmovou Bratislavou nesmieme zabudnúť na Bambuľku či film Rabaka, ktorý hovorí o hudobnej fiktívnej skupine pripomínajúcej skupinu Elán. Obrazy hlavného mesta ukazuje aj predrevolučný film Utekajme, už ide. Hrá v ňom Marián Zednikovič i Marián Lasica. Konečný v rozhovore prezradil, ako museli scenáristi pracovať v čase socializmu, aby filmové príbehy prešli „cenzorskou kontrolou“.
Bratislavu si vybrali aj filmári, ktorí chceli stvárniť Viedeň, Sarajevo či dokonca New York. Snímku Peacemaker tam prišli natáčať Nicole Kidman a George Clooney. Ďalší filmári natáčali ruskú centrálu tajnej služby v budove Slovenského rozhlasu. Kde v Bratislave natáčal herec Mads Mikkelsen? V akom filme poslúžila Bratislava ako varšavské geto a v ktorom sa objavila Katedrála sv. Martina ako lokácia v New Yorku? To všetko prezradil v rozhovore Peter Konečný.