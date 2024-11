Banášova Zóna nadšenia vyšla vo francúzskom jazyku

Bratislava/Paríž 23. novembra (TASR) - Román slovenského spisovateľa Jozefa Banáša "Zóna nadšenia" je už dostupný aj vo francúzskom jazyku. Knižnú novinku "Le temps de l'enthousiasme" uviedlo do života v piatok (22. 11.) vydavateľstvo Le Lys Bleu na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži. Informuje o tom veľvyslanectvo na sociálnej sieti.



Francúzsko sa tak stalo trinástou krajinou, v ktorej najprekladanejší slovenský román Zóna nadšenia vychádza. Banáš pre TASR potvrdil, že krstným otcom francúzskeho prekladu jeho úspešnej knihy bol bývalý francúzsky politik Pierre Lellouche. Slovenský veľvyslanec Ján Šoth privítal na literárnom večeri aj zástupcu riaditeľa vydavateľstva Kevana Raffi Khansariho, prekladateľku Janu Běhounkovú a mnohých ďalších hostí.







"Je to strhujúci príbeh lásky a priateľstva európskeho rozmeru, ktorý nám odkazuje, že i v tých najťažších situáciách treba hľadať krásu života. Verím, že tento slovenský román bude našim nosným titulom na predvianočnom trhu," komentoval pre TASR vydanie Zóny nadšenia vo francúzštine Raffi Khansari.



"Francúzska literatúra je veľká a má veľa vynikajúcich autorov. Preniknúť medzi nich nie je jednoduché. To, čo sa podarilo so Zónou nadšenia, je veľký úspech nielen Jozefa Banáša, ale celej slovenskej literatúry," poznamenal Lellouche.



"Dívam sa na Eiffelovku a premýšľam, či je to sen alebo skutočnosť. Le Lys Bleu je renomované parížske vydavateľstvo a som rád, že som opäť trochu zviditeľnil Slovensko," povedal k uvedeniu francúzskeho prekladu knihy Banáš.