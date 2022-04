Banícke múzeum Gelnica ožíva remeslami a tradíciami

Gelnica 2. apríla (TASR) – V Baníckom múzeu Gelnica v sobotu od 13.00 h ožijú tradície týkajúce sa Veľkej noci. Návštevníkov čaká veľkonočný remeselný trh spojený s ochutnávkou tradičných koláčov aj remeselné dielne. Súčasťou podujatia bude tiež vynášanie Moreny. Pre TASR to za Spišské kultúrne centrum a knižnicu uviedla Danica Mlynáriková.



„Vo veľkonočných dielňach sa nájdu mladší aj starší návštevníci. Deti si môžu vyrobiť korbáč, zdobiť kraslice, medovníčky či pomôcť pri výrobe Moreny. Dospelých zaujme výroba čokoládových figúrok a praliniek alebo zdobenie kraslíc voskom,“ povedala s tým, že vynášanie Moreny je naplánované približne na 16.30 h.



Veľká noc je jednou z desiatich tém podujatí projektu Cesta tradícii 2022, ktoré sa konajú v rôznych termínoch. Prostredníctvom remeselných dielní, exkurzií či prednášok majú priblížiť napríklad prácu s drevom, kovom, prútím, kožou, vlnou, hlinou, ale aj zber liečivých bylín, včelárstvo či sezónne tradície. „Jednotlivé témy sme vyberali na základe toho, aké remeslá a tradície sa tu historicky nachádzali a sú stále živé, respektíve majú potenciál ožiť,“ uviedla Mlynáriková.



Ako pripomenula, Banícke múzeum Gelnica je jedinou kultúrnou inštitúciou v okrese Gelnica. Novými aktivitami sa snažia motivovať lokálnych obyvateľov, ako aj turistov na trávenie svojho voľného času v týchto priestoroch. „Projektom chceme podporiť miestnych obyvateľov v remeselnej tvorbe a tým zabezpečiť ich kontinuitu. V súčasnosti obyvatelia okresu Gelnica majú minimum možností na navštevovanie remeselných dielní, najbližšie v Košiciach,“ dodala tým, že v baníckom múzeu doposiaľ neboli realizované projekty so zameraním sa na remeslá a remeselné dielne.



Projekt je podľa nej výsledkom spolupráce mesta Gelnica a Spišského kultúrneho centra a knižnice, ktoré má od vlaňajšieho septembra v Gelnici opäť stáleho pracovníka práve so zameraním sa na tento okres.