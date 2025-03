Banská Bystrica bude dejiskom 29. ročníka United Europe Jazz Festivalu

Banská Bystrica 29. marca (TASR) - Banská Bystrica bude koncom apríla dejiskom 29. ročníka United Europe Jazz Festivalu. Na podujatí sa od 25. do 27. apríla opäť predstavia domáci i zahraniční muzikanti, pričom festival prepája tri krajiny - Slovensko, Česko a Poľsko. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.



V partnerských mestách Zakopané a Hradec Králové sa na oplátku predstavia slovenská speváčka Anita Soul a zoskupenie Pikoschky. Zuzana Kohútová z banskobystrického kultúrneho centra Robotnícky dom uviedla, že okrem výmeny jazzových zoskupení na spoločných stretnutiach rezonovala aj myšlienka vytvorenia nového loga festivalu. Nadväzovať má na pôvodné, pôsobiť má však modernejšie. „Novinkou tak bude logo, ktoré vytvoril grafik Patrik Ševčík, ktorý pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici,“ objasnila.



Festival sa začne v piatok 25. apríla o 16.00 h v hudobnom átriu Štátnej vedeckej knižnice filmovým dokumentom, ktorý prenesie divákov do povojnového obdobia rokov 1945 až 1956. Po ňom sa program presunie do Robotníckeho domu, kde sa predstaví Originální pražský synkopický orchestr. Zaoberá sa autentickou interpretáciou raného amerického jazzu, blues a tanečnej hudby 20. rokov.



Druhý deň festivalu začne popoludní na Námestí SNP hudobný program Big Band Základnej umeleckej školy J. Cikkera. Autorskú hudbu prinesie Zuzana Mikulcová so svojou kapelou. Program uzavrie na námestí trojica muzikantov s názvom Pikoschky. Z námestia sa program presunie do Hogo Fogo Jazz & Art Clubu, kde čaká na návštevníkov festivalu hudba v podaní Slovenky žijúcej v Amerike Ester Wiesnerovej. Posledný deň festivalu sa popoludní na Námestí SNP chystá koncert banskobystrickej kapely SUS4. Festival uzavrie poľská skupina New Market Jazz Band.



United Europe Jazz Festival organizujú v Banskej Bystrici od roku 1996. V čase svojho vzniku bol jediným dixielandovým festivalom na Slovensku.