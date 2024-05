Banská Štiavnica bude dejiskom trojdňového festivalu Slovo a hudba

Banská Štiavnica 29. mája (TASR) - Nádej je hlavnou témou siedmeho ročníka festivalu Slovo alebo hudba, ktorý sa od piatku 31. mája koná v Banskej Štiavnici. Formou fotografií, prostredníctvom filmu, hudby, no predovšetkým v diskusiách sa bude hovoriť o slobode v umení v čase normalizácie.



"Trojdňový festival s komornou atmosférou by sme mohli charakterizovať aj ako československé, disidentské a undergroundové podujatie. Vo svojom programe sa zameriava na súčasné dejiny s mottom: Spomienky na 70. roky nemusia byť nostalgické," informovala TASR za organizátorov Mária Hejtmánková.



Festival otvorí v piatok (31. 5.) vernisáž výstavy fotografií Václava Havla, ktoré ešte nikdy neboli zverejnené. Ide o reportáž fotografky Andrey Kalinovej z návštevy prezidenta na Pohode 2008. Po nej bude nasledovať diskusia s pražským historikom, publicistom a spisovateľom Petrom Placákom.



Ďalším významným hosťom bude podľa organizátorov publicista Jiří Peňás, ktorý nedávno vydal knihu rozhovorov s Karlom Schwarzenbergom Výpravy s knížetem po schwarzenberských místech. Súčasťou sobotňajšej (1. 6.) diskusie bude aj verejné nahrávanie podcastu Bárdy & Káčer, kde sa stretnú šéfredaktor spravodajského webu Aktuality.sk Peter Bárdy a bývalý diplomat Rastislav Káčer v dialógu, prispôsobenom téme a dramaturgii festivalu.



O tom, aká bola atmosféra na festivaloch alternatívnej hudby v 70. rokoch, či prečo bola zakázaná punková hudba, prídu porozprávať Pavol Boriš, ktorý zorganizoval dva ročníky Koncertov mladosti označovaných ako festival vzdoru proti vtedajšiemu normalizačnému režimu a zakladateľ punkovej kapely Energie G David Cajthaml. V diskusii "Od máničiek k punku" sa s nimi budú v nedeľu (2. 6.) doobeda rozprávať Soňa Gyarfášová a Peter Markovski.



V sobotu (1. 6.) zaznie v kostole sv. Kataríny projekt koncertnej umelkyne a pedagogičky Evy Šuškovej venovaný Milanovi Adamčiakovi s názvom Konštelácie/Permutácie v podaní vokálneho ansámblu Constellations, violončelistu Romana Harvana a Evy Šuškovej. Sobotný večer bude patriť aj hudbe mladej slovenskej hudobníčky Christiny Mantis, ktorá v septembri vydala svoj debutový singel s názvom Homeless a v súčasnosti pripravuje nový album.



Podujatie, ktoré sa bude konať v Art Cafe Banská Štiavnica od 31. mája do 2. júna, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.