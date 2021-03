Barabášov Everest čaká online premiéra

Bratislava 12. marca (TASR) - Filmových priaznivcov čaká v piatok online premiéra oceňovaného dokumentu Pavla Barabáša Everest – najťažšia cesta. Film majstrovsky a zároveň citlivo spracováva jednu z najväčších tragédií Slovákov v Himalájach. "Je ukážkou húževnatosti, pevnej vôle a presvedčenia, ktoré poháňa ľudí vpred k prekonávaniu vlastných limitov," uviedol Barabáš k dokumentu, ktorý získal viacero ocenení na medzinárodných festivaloch, v krajinách ako Argentína, Macedónsko či Španielsko.



Barabášov Everest rozpráva príbeh odvahy a odhodlania slovenských horolezcov a zároveň je pamiatkou na tých, ktorí sa z obávanej hory nevrátili.



Na najvyššej hore sveta Mount Everest je najstrmšou a najťažšou juhozápadná stena. Jej prelezenie bolo svetovou výzvou, pokúšalo sa o to viacero veľkých medzinárodných expedícii. Až v roku 1975 sa podarilo osemnástim členom britskej výpravy za pomoci štyridsiatich šerpov, fixných lán a kyslíkových prístrojov preliezť obávanou stenou. Vedúci výpravy Chris Bonington dostal za tento úspech Rad britského impéria a cestu nazval The Hard Way (Ťažká cesta). V rovnomennej knihe, ktorá sa stala aj na Slovensku bestsellerom, napísal: "V Himalájach sa stále viac presadzuje alpský štýl – bez podpory výškových nosičov, bez fixných lán, bez kyslíka. V juhozápadnej stene Mount Everestu však o podobnom prístupe nemôže byť ani reč!" Jeho úvaha sa tak stala výzvou pre generáciu nastupujúcich najlepších horolezcov sveta. Štyria slovenskí horolezci nastúpili do tejto steny v roku 1988. Keby mali viac šťastia, stali by sa najlepšími z najlepších. Barabášov filmový dokument je emotívnou pamiatkou na tých, čo Mount Everest najťažšou cestou alpským štýlom vyliezli, no späť sa nevrátili.



Online premiéra filmu sa uskutoční o 20.20 h na www.kino-doma.sk. Na tejto platforme sa po projekcii začne aj diskusia s režisérom Pavlom Barabášom a horolezcom Zoltánom Demjánom, jediným žijúcim Slovákom, ktorý vystúpil na horu Mount Everest bez kyslíka. Do diskusie sa môžu zapojiť aj diváci prostredníctvom otázok, ktoré napíšu do chatu v okienku vedľa streamovaného videa.