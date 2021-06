Barabášov Everest ocenili na festivale horských filmov v Grazi

Bratislava 15. júna (TASR) - Dokumentárny film Pavla Barabáša Everest - najťažšia cesta získal uplynulý víkend cenu Alpine Camera in Gold v kategórii alpinizmus a expedície na Medzinárodnom festivale horských filmov Mountainfilm Graz. Pre pandemické opatrenia sa festivalový ročník 2020 presunul na jún, keď už filmy mohli premietať v miestnej kongresovej budove naživo spolu so sprievodnými podujatiami. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 12. júna. TASR o tom informovala Lucia Mandincová z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).



Mountainfilm Graz sa koná v rakúskom meste od roku 1986. V uplynulom ročníku prihlásili do súťaže filmy z 36 krajín a porota vyberala z 85 snímok.



Ďalší festivalový úspech filmu Everest - najťažšia cesta zabezpečil aj fakt, že sa zaoberá ústredným problémom výškového horolezectva - zlyhaním. "Rozhovory s účastníkmi expedície sú prepájané s historickým filmovým materiálom v dokonale vyváženej kombinácii. V estetickom a jasnom obraze a bez prehnaného hrdinstva. Pozostalí tejto tragédie sa s nami delia o svoje skúsenosti so skromnosťou a pokorou pred tým, čo zažili, a so všetkými svojimi pochybnosťami o sebe," znelo vyjadrenie festivalovej poroty, ktorá dodala, že režisér časového filmového dokumentu spracoval tieto udalosti starostlivo a empaticky.



"Toto ocenenie posielam tam hore. Vyššie, nad Everest. Mojim kamarátom, ktorí sa pred 33 rokmi pokúšali o nemožné. Posunúť ľudské hranice. Dušan Becík, Jaro Jaško, Jožo Just, Peter Božík, Ivan Fiala," vyjadril sa Barabáš. Režisér podčiarkol, že film vytvoril na pamiatku týchto ľudí. "A som rád, že tento príbeh oslovil veľa ľudí aj za hranicami Slovenska," dodal.