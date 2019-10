Barbora Botošová rozbiehala druhý večer Bratislavských jazzových dní

Bratislava 27. októbra (TASR) – Ženy dominovali v programe druhého večera (26. 10.) 45. ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni, postupne sa predstavili Barbora Botošová, speváčka Jean Baylor s manželom, klaviristka Connie Han a hviezda večera speváčka Judi Jackson.



Barbora Botošová & Friends je názov projektu mladej slovenskej huslistky Barbory Botošovej (1987), vnučky legendárneho virtuóza Jána Berkyho Mrenicu, s ktorým rozbiehala program druhého večera. Zastupuje predovšetkým žáner World Music a Ethno Jazz. V septembri vydala debutový album Colors of my Soul. V hodinovom vystúpení, v ktorom prezentovala rôznorodosť žánrov, spájanie rôznych národných a folklórnych prvkov, zazneli skladby Očová, Očová, Zamiloval som si dievča na majeri, Romano bašavel, Hore Detvou či Nostalgia. V zostave „priateľov“ sa predstavili renomovaní speváci a umelci, pôsobiaci v žánri World Music, medzi nimi Agata Siemaszko z Poľska, Zhivko Vasilev z Bulharska, Marko Kukobat zo Srbska, Peter Adamov a Michaela Kaločai Bobeková zo Slovenska.



Pod názvom The Baylor Project účinkujú manželia Jean (spev) a Marcus Baylor (bicie). Po úspešných rokoch v rôznych projektoch pripravili svoj vlastný. Debutovali vo februári 2017 albumom The Journey, za ktorý získali dve nominácie na cenu Grammy. Jean Baylor bola polovicou dievčenského hip hop soulového dua Zhane, ktoré sa v 90. rokoch preslávilo niekoľkými hitovkami. Po rozpade Zhane spievala Jean s jazzovými velikánmi ako Kenny Garrett, Marcus Miller, a Yellowjackets. Tam sa aj zoznámila s bubeníkom a dnes manželom Marcusom. Na jazzákoch sa predstavili v päťčlennej zostave so saxofonistom Keithom Loftisom, ktorý je oficiálnym umelcom značky Yamaha. Dominantný bol špičkový spevácky výkon Jean Baylor pri piesňach Laugh and More On, More in Love, Tell Me a Story či Journey.



Klavírne majstrovstvo predviedla divákom mladá Američanka z Los Angeles Connie Han (1996). V sprievode kontrabasu a bicích nástrojov predviedla svoje poňatie moderného jazzu, ktoré ponúkla aj na debutovom albume Crime Zones. Ten vyšiel v októbri 2018. Podľa hudobného časopisu Downbeat je napriek svojmu veku technicky už dokonalá, je na úrovni majstrovstva hviezdnych post - bopových pianistov. The New York Times ju opisuje ako vzácnu hudobníčku s fantastickými technickými zručnosťami, širokou historickou znalosťou, a dostatočnou originalitou napísať hudbu, ktorá poslucháča zaujme. Okrem hry na klavíri pridala aj pár skladieb, keď si presadla za Fender Rhodes. Do playlistu zaradila skladby Another Kind Of Right, Crime Zone, Southern Rebellion či Member This. Špičkový výkon odmenilo publikum zaslúženým potleskom.



Organizátori avizovali, že vrcholom druhého večera bude speváčka Judi Jackson. Tá ich tvrdenie ďaleko prevýšila. Mladá Američanka, žijúca v súčasnosti v Londýne, má špičkový hlas s veľkým rozsahom a hlavne neodolateľnú charizmu. Začínala ako veľa speváčok pred ňou v cirkevnom a potom školskom zbore. Mala šestnásť, keď už spievala ako predskokan na koncerte Mavin Staples. Dva roky nato odštartovala kariéru v skupine Snarky Puppy. V roku 2017 Judi presídlila do Londýna, kde na seba ihneď upozornila EP platňou s vlastnou tvorbou Blame It On My Mouth. Spievala na tribute koncertoch pre Amy Winehouse a Ninu Simone. Na džezáky prišla s klasickým jazzovým kvartetom. Úspech a potlesk po každej skladbe, či už to bola Over the Moon alebo Still, prídavok a záverečný standing ovation, jednoducho elegantný záver druhého večera.