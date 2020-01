Barbora Švidraňová predstavila nový singel a klip Kráľovná

Bratislava 30. januára (TASR) – Speváčka Barbora Švidraňová predstavila nový singel a videoklip Kráľovná. Hlavnú melódiu aj text si zložila sama speváčka, klip režírovala Kristína Dutková Botlová. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.







Text a hudbu k novej skladbe si Barbora po prvýkrát zložila sama. Jej brat Šimon Švidraň opäť pomohol pri hudobnej produkcii a nahrávaní. „Najnovší song som pripravovala takmer rok, pretože som chcela, aby táto osobná výpoveď bola naozaj hlboká a veľkolepá. Odkedy som mamou, tak sa mi život obrátil na ruby, aj v dobrom, ale v istej miere aj v zlom. V zlom, hlavne, čo sa týka mňa samej ako ženy, ktorá má často pochybnosti, či žije svoj život správne a či je dosť silná, aby to všetko zvládla. Z každej strany je na nás tlak, aby sme boli dokonalé frajerky, manželky, gazdiné, manažérky, lekárky či mamy. Stretávam sa s mnohými ženami, ktoré majú veľmi nízke sebavedomie, málo sebaúcty, hoci sú úspešné, inteligentné a krásne. S týmto všetkým som dlho bojovala aj ja, a dnes, keď som mama, som konečne dozrela, a uvedomila som si, čo všetko znamená byť ženou. A že je to úžasný dar od Boha či vesmíru, aby sme tento život mohli prežiť v ženskom tele. Jediné, čo musíme urobiť, je, začať si ho naplno vážiť a milovať sa také, aké sme. Pretože v každej nedokonalosti sme dokonale krásne a každá je jedinečná svojím spôsobom. Ak začneme milovať seba a svoj život teraz, nech sa deje čokoľvek, otvorí sa nám svet dokorán,“ hovorí Barbora.



K novému singlu už nakrútila aj videoklip, na ktorom sa podieľalo množstvo talentovaných žien. Réžiu a hlavnú kameru klipu má na konte Kristína Dutková Botlová, o produkciu sa postarala Veronika Čechová. Na krste aj vo videoklipe sa predstavili tanečnice z Bratislava Burlesque. Do života ho uviedla herečka Zuzana Fialová.



„Ja Barboru milujem, pretože ona si robí, čo chce. Už keď prišla do národného divadla ako fantastická dramatická herečka, chcela spievať a chcela mať kapelu. Ja jej to strašne závidím, že má kapelu. Aj ja by som raz chcela robiť takú úžasnú hudbu, pretože Barbora má zlato v hrdle. A robí pop, ktorý má jazzové prvky, a to sa mi strašne páči. Nech sa darí klipu, nech sa darí Barbore a nech sa darí jej hudbe,“ uviedla Fialová.