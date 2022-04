Básnika Janka Kráľa priblíži expozícia v múzeu v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš 19. apríla (TASR) – Slovenského romantického básnika Janka Kráľa priblíži zrekonštruovaná expozícia v mestskom múzeu v Liptovskom Mikuláši, ktoré nesie jeho meno. Slávnostne ju otvoria v nedeľu 24. apríla, v deň 200. výročia básnikovho narodenia. Pre TASR to uviedla Katarína Verešová z mestského múzea.



"Prvá literárno-historická expozícia venovaná Jankovi Kráľovi vznikla v roku 1972 a má už čo-to odžité. Preto sme sa rozhodli ju reinštalovať a novým, modernejším spôsobom sprístupniť návštevníkovi," vysvetlila Verešová. Počas otvorenia novej expozície predstavia jeho osobnosť a zaznie báseň Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, ktorá je autoportrétom jeho života.



Liptovskomikulášske mestské múzeum opatruje nábytok rodiny Kráľovcov. "Sme jediným múzeom, ktoré má akúkoľvek hmotnú pozostalosť po Jankovi Kráľovi," skonštatovala Verešová. Dodala, že cesta k pozostalosti Kráľovcov bola pomerne dlhá. Dobový nábytok zaistil ešte prvý riaditeľ múzea, ktorý mal túto úlohu vo svojom menovacom dekréte. Podľa Verešovej zariadil prevoz nábytku z Rumunska, kde žila básnikova vnučka Mária. Po prevoze začali s inštaláciou expozície.



Ulicu 1. mája v Liptovskom Mikuláši, po ktorej básnik chodil do kostola a do školy, zaplnia veľkoplošné exteriérové bannery o jeho živote. Na pamiatku Janka Kráľa položia v deň 200. výročia jeho narodenia vence k básnikovej soche na námestí.