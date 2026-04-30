Štvrtok 30. apríl 2026
Bassová smršť na Zlatých pieskoch

Foto: UPRISING FESTIVAL

Festival Uprising hlási nové mená drum & bass a jungle scény.

Autor OTS
Bratislava 30. apríla (OTS) - Prípravy na 19. ročník festivalu Uprising sú v plnom prúde a line-up sa postupne plní menami, ktoré potešia fanúšikov elektronickej hudby. Po potvrdení drum&bassovej ikony Andy C, jungle pioniera Congo Natty a priekopníckej Mandidextrous prichádza ďalšia vlna mien. Z Anglicka na bratislavské Zlaté piesky mieri hneď niekoľko umelcov. Hitmaker Bou, speváčka a performerka A Little Sound, jungle legenda Aphrodite a nekompromisný Deekline.

Fanúšikovia sa môžu tešiť na dva dni nabité hudbou a jedinečnou atmosférou pri vode aj v tieni stromov. Aktuálna vlna vstupeniek je dostupná za výhodnejšiu cenu, 15. mája sa bude cena zvyšovať. Lístky nájdete na oficiálnej stránke festivalu www.uprising.sk.



Drum & bass line-up naberá na sile


Festival Uprising aj tento rok potvrdzuje, že drum & bass bude na Zlatých pieskoch opäť patriť medzi najsilnejšie žánre.

Jedným z najväčších ťahákov je Bou, producent a DJ, ktorý patrí medzi najvýraznejšie mená modernej drum&bassovej scény. Jeho tvrdé a zároveň tanečne chytľavé sety sú synonymom pre energiu, ktorá publikum okamžite rozpumpuje.

Výraznú drum&bassovú zostavu dopĺňa A Little Sound, ktorá si vybudovala meno ako speváčka, autorka aj performerka a patrí medzi najvýraznejšie nové tváre scény. Jej kombinácia živého vokálu, moderného drum & bass zvuku a silnej pódiovej energie prinesie výnimočné vystúpenie.

Už skôr zverejnené drum & bass a jungle mená ako Andy C, Congo Natty či Mandidextrous tak dostávajú ďalšie posily, ktoré jasne ukazujú, že Uprising 2026 bude patriť medzi najbassovejšie ročníky v histórii festivalu.

Jungle legenda Aphrodite a Deekline prinesú poriadny oldschool vibe


Okrem moderného drum & bass zvuku festival nezabúda ani na jungle, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou britskej klubovej kultúry. Na Uprising 2026 prídu dve mená, ktoré tento žáner definovali.

S trochou nadsázky sa dá povedať, že Aphrodite je pre jungle niečo ako Elvis alebo jeden z otcov zakladateľov. Je považovaný za priekopníka jungle scény a na Uprising prinesie svoj typický crowd-pleaser štýl, ktorý spája samplovanie nástrojov a klasických breakbeatov.

Aphrodite

Druhým jungle prírastkom je Deekline, ktorý je známy svojím tvrdým, často až zábavným prístupom k breakbeat a jungle zvuku. Deekline je zárukou toho, že parket nezamrzne ani na sekundu. Jeho selekcia je nekompromisná a publikum vždy dostane presne to, kvôli čomu na festival príde – je letná, pozitívna a plná „jamajských” vibrácií.

Elektronika s vlastným rukopisom: Submatic a jeho DKG


Program Uprisingu tradične presahuje hranice jedného žánru a tento rok nebude výnimkou. Festival potvrdil aj Submatic, ktorý do line-upu prinesie špecifický elektronický sound pohybujúci sa na hrane bass music, reggae vplyvov a modernej klubovej dub produkcie.

Submatic svoju hudbu často opisuje ako mix, ktorý prepája reggae energiu s UK garage (UKG) a klubovou underground estetikou. Vytvoril si vlastný štýl, ktorý sám nazýva DKG - Dub Kingdom Garage. Návštevníci tak môžu čakať nepredvídateľný set, ktorý sa pohybuje medzi žánrami a perfektne zapadá do festivalovej filozofie objavovania nových zvukov.

Silná vlna drum & bass music


Line-up 19. ročníka Uprising festivalu sa začína rysovať ako mimoriadne pestrý a silný. Spája reggae, jungle, drum & bass music a organizátori čoskoro predstavia aj hip-hopovú úderku. K už zverejneným Andy C, Congo Natty či Mandidextrous sa teraz pridávajú Bou, A Little Sound, Aphrodite, Deekline a Submatic, čím festival jasne ukazuje, že bassová scéna bude tento rok jedným z hlavných pilierov programu. Medzi hlavné hviezdy festivalu patria energická gypsy-punková smršť Gogol Bordello, jamajská extratrieda Protoje & The InDiggNation, reggae ikona Tiken Jah Fakoly a francúzska senzácia Dub Inc.
Ďalšie mená budú postupne pribúdať.

A Little Sound

Uprising Festival 2026


Devätnásty ročník festivalu Uprising sa uskutoční v tradičnom termíne koncom augusta, konkrétne 28. a 29. augusta 2026. Brány areálu na bratislavských Zlatých pieskoch sa otvoria v piatok napoludnie a návštevníkov čakajú dva dni plné hudby, vizuálneho umenia a jedinečnej atmosféry pri vode.

Viac informácií a vstupenky nájdete na: www.uprising.sk

