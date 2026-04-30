< sekcia Kultúra
Bassová smršť na Zlatých pieskoch
Festival Uprising hlási nové mená drum & bass a jungle scény.
Autor OTS
Bratislava 30. apríla (OTS) - Prípravy na 19. ročník festivalu Uprising sú v plnom prúde a line-up sa postupne plní menami, ktoré potešia fanúšikov elektronickej hudby. Po potvrdení drum&bassovej ikony Andy C, jungle pioniera Congo Natty a priekopníckej Mandidextrous prichádza ďalšia vlna mien. Z Anglicka na bratislavské Zlaté piesky mieri hneď niekoľko umelcov. Hitmaker Bou, speváčka a performerka A Little Sound, jungle legenda Aphrodite a nekompromisný Deekline.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na dva dni nabité hudbou a jedinečnou atmosférou pri vode aj v tieni stromov. Aktuálna vlna vstupeniek je dostupná za výhodnejšiu cenu, 15. mája sa bude cena zvyšovať. Lístky nájdete na oficiálnej stránke festivalu www.uprising.sk.
Festival Uprising aj tento rok potvrdzuje, že drum & bass bude na Zlatých pieskoch opäť patriť medzi najsilnejšie žánre.
Jedným z najväčších ťahákov je Bou, producent a DJ, ktorý patrí medzi najvýraznejšie mená modernej drum&bassovej scény. Jeho tvrdé a zároveň tanečne chytľavé sety sú synonymom pre energiu, ktorá publikum okamžite rozpumpuje.
Výraznú drum&bassovú zostavu dopĺňa A Little Sound, ktorá si vybudovala meno ako speváčka, autorka aj performerka a patrí medzi najvýraznejšie nové tváre scény. Jej kombinácia živého vokálu, moderného drum & bass zvuku a silnej pódiovej energie prinesie výnimočné vystúpenie.
Už skôr zverejnené drum & bass a jungle mená ako Andy C, Congo Natty či Mandidextrous tak dostávajú ďalšie posily, ktoré jasne ukazujú, že Uprising 2026 bude patriť medzi najbassovejšie ročníky v histórii festivalu.
Okrem moderného drum & bass zvuku festival nezabúda ani na jungle, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou britskej klubovej kultúry. Na Uprising 2026 prídu dve mená, ktoré tento žáner definovali.
S trochou nadsázky sa dá povedať, že Aphrodite je pre jungle niečo ako Elvis alebo jeden z otcov zakladateľov. Je považovaný za priekopníka jungle scény a na Uprising prinesie svoj typický crowd-pleaser štýl, ktorý spája samplovanie nástrojov a klasických breakbeatov.
Aphrodite
Druhým jungle prírastkom je Deekline, ktorý je známy svojím tvrdým, často až zábavným prístupom k breakbeat a jungle zvuku. Deekline je zárukou toho, že parket nezamrzne ani na sekundu. Jeho selekcia je nekompromisná a publikum vždy dostane presne to, kvôli čomu na festival príde – je letná, pozitívna a plná „jamajských” vibrácií.
Program Uprisingu tradične presahuje hranice jedného žánru a tento rok nebude výnimkou. Festival potvrdil aj Submatic, ktorý do line-upu prinesie špecifický elektronický sound pohybujúci sa na hrane bass music, reggae vplyvov a modernej klubovej dub produkcie.
Submatic svoju hudbu často opisuje ako mix, ktorý prepája reggae energiu s UK garage (UKG) a klubovou underground estetikou. Vytvoril si vlastný štýl, ktorý sám nazýva DKG - Dub Kingdom Garage. Návštevníci tak môžu čakať nepredvídateľný set, ktorý sa pohybuje medzi žánrami a perfektne zapadá do festivalovej filozofie objavovania nových zvukov.
Line-up 19. ročníka Uprising festivalu sa začína rysovať ako mimoriadne pestrý a silný. Spája reggae, jungle, drum & bass music a organizátori čoskoro predstavia aj hip-hopovú úderku. K už zverejneným Andy C, Congo Natty či Mandidextrous sa teraz pridávajú Bou, A Little Sound, Aphrodite, Deekline a Submatic, čím festival jasne ukazuje, že bassová scéna bude tento rok jedným z hlavných pilierov programu. Medzi hlavné hviezdy festivalu patria energická gypsy-punková smršť Gogol Bordello, jamajská extratrieda Protoje & The InDiggNation, reggae ikona Tiken Jah Fakoly a francúzska senzácia Dub Inc.
Ďalšie mená budú postupne pribúdať.
A Little Sound
Devätnásty ročník festivalu Uprising sa uskutoční v tradičnom termíne koncom augusta, konkrétne 28. a 29. augusta 2026. Brány areálu na bratislavských Zlatých pieskoch sa otvoria v piatok napoludnie a návštevníkov čakajú dva dni plné hudby, vizuálneho umenia a jedinečnej atmosféry pri vode.
Viac informácií a vstupenky nájdete na: www.uprising.sk
Fanúšikovia sa môžu tešiť na dva dni nabité hudbou a jedinečnou atmosférou pri vode aj v tieni stromov. Aktuálna vlna vstupeniek je dostupná za výhodnejšiu cenu, 15. mája sa bude cena zvyšovať. Lístky nájdete na oficiálnej stránke festivalu www.uprising.sk.
Drum & bass line-up naberá na sile
Festival Uprising aj tento rok potvrdzuje, že drum & bass bude na Zlatých pieskoch opäť patriť medzi najsilnejšie žánre.
Jedným z najväčších ťahákov je Bou, producent a DJ, ktorý patrí medzi najvýraznejšie mená modernej drum&bassovej scény. Jeho tvrdé a zároveň tanečne chytľavé sety sú synonymom pre energiu, ktorá publikum okamžite rozpumpuje.
Výraznú drum&bassovú zostavu dopĺňa A Little Sound, ktorá si vybudovala meno ako speváčka, autorka aj performerka a patrí medzi najvýraznejšie nové tváre scény. Jej kombinácia živého vokálu, moderného drum & bass zvuku a silnej pódiovej energie prinesie výnimočné vystúpenie.
Už skôr zverejnené drum & bass a jungle mená ako Andy C, Congo Natty či Mandidextrous tak dostávajú ďalšie posily, ktoré jasne ukazujú, že Uprising 2026 bude patriť medzi najbassovejšie ročníky v histórii festivalu.
Jungle legenda Aphrodite a Deekline prinesú poriadny oldschool vibe
Okrem moderného drum & bass zvuku festival nezabúda ani na jungle, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou britskej klubovej kultúry. Na Uprising 2026 prídu dve mená, ktoré tento žáner definovali.
S trochou nadsázky sa dá povedať, že Aphrodite je pre jungle niečo ako Elvis alebo jeden z otcov zakladateľov. Je považovaný za priekopníka jungle scény a na Uprising prinesie svoj typický crowd-pleaser štýl, ktorý spája samplovanie nástrojov a klasických breakbeatov.
Aphrodite
Druhým jungle prírastkom je Deekline, ktorý je známy svojím tvrdým, často až zábavným prístupom k breakbeat a jungle zvuku. Deekline je zárukou toho, že parket nezamrzne ani na sekundu. Jeho selekcia je nekompromisná a publikum vždy dostane presne to, kvôli čomu na festival príde – je letná, pozitívna a plná „jamajských” vibrácií.
Elektronika s vlastným rukopisom: Submatic a jeho DKG
Program Uprisingu tradične presahuje hranice jedného žánru a tento rok nebude výnimkou. Festival potvrdil aj Submatic, ktorý do line-upu prinesie špecifický elektronický sound pohybujúci sa na hrane bass music, reggae vplyvov a modernej klubovej dub produkcie.
Submatic svoju hudbu často opisuje ako mix, ktorý prepája reggae energiu s UK garage (UKG) a klubovou underground estetikou. Vytvoril si vlastný štýl, ktorý sám nazýva DKG - Dub Kingdom Garage. Návštevníci tak môžu čakať nepredvídateľný set, ktorý sa pohybuje medzi žánrami a perfektne zapadá do festivalovej filozofie objavovania nových zvukov.
Silná vlna drum & bass music
Line-up 19. ročníka Uprising festivalu sa začína rysovať ako mimoriadne pestrý a silný. Spája reggae, jungle, drum & bass music a organizátori čoskoro predstavia aj hip-hopovú úderku. K už zverejneným Andy C, Congo Natty či Mandidextrous sa teraz pridávajú Bou, A Little Sound, Aphrodite, Deekline a Submatic, čím festival jasne ukazuje, že bassová scéna bude tento rok jedným z hlavných pilierov programu. Medzi hlavné hviezdy festivalu patria energická gypsy-punková smršť Gogol Bordello, jamajská extratrieda Protoje & The InDiggNation, reggae ikona Tiken Jah Fakoly a francúzska senzácia Dub Inc.
Ďalšie mená budú postupne pribúdať.
A Little Sound
Uprising Festival 2026
Devätnásty ročník festivalu Uprising sa uskutoční v tradičnom termíne koncom augusta, konkrétne 28. a 29. augusta 2026. Brány areálu na bratislavských Zlatých pieskoch sa otvoria v piatok napoludnie a návštevníkov čakajú dva dni plné hudby, vizuálneho umenia a jedinečnej atmosféry pri vode.
Viac informácií a vstupenky nájdete na: www.uprising.sk