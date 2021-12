Bratislavské bábkové divadlo ponúka školám záznamy predstavení online

Bratislava 2. decembra (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD) sa počas lockdownu rozhodlo pomáhať s prácou učiteľom a prihovorí sa žiakom domov aj do tried. Školy a škôlky tak majú možnosť obohatiť svoju výučbu záznamami predstavení.



"V našom hľadisku zostalo prázdno aj cez pracovný týždeň, keď sme v divadle vítali deti z materských, základných a stredných škôl. Preto škôlkam a školám ponúkame na výber svoje online inscenácie," hovorí prevádzková manažérka divadla Katarína Fridrichová. Dodala, že online predstavenia si môžu pozrieť deti spoločne v triede alebo doma dištančnou formou.



Okrem záznamov divadlo ponúka učiteľom aj bezplatné online diskusie žiakov s bábkohercami z konkrétneho predstavenia. "Z divadelnej sály sa s vami cez vyučovaciu hodinu spojíme, zodpovieme všetky zvedavé otázky a aspoň takto pomôžeme s výučbou," dodala Fridrichová.



Ponuku online predstavení pre školy a škôlky tvoria Neviditeľní v réžii Márie Danadovej a Moniky Kováčovej, Rozprávky o Malej tučnej víle v réžii Kataríny Aulitisovej alebo Popolvár od tvorcov z legendárneho českého divadla Buchty a loutky. Ďalej sú to Chronoškriatkovia v réžii Jakuba Maksymova, za ktorých BBD v septembri získalo aj cenu Grand Prix, Iný v réžii poľských tvorcov Leny Frankiewiczovej a Tomasza Mašlakowského a Príbehy stien v réžii Kataríny Aulitisovej.



Bezplatnú online diskusiu pripravilo BBD pre každé z uvedených predstavení. Bližšie informácie získajú záujemcovia na skoly@babkovedivadlo.sk.