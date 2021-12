Premiéry dvoch hier Bábkového divadla na Rázcestí presunuli na január

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) – Príprave dvoch nových hier sa v decembri venovali tvorcovia z Bábkového divadla na Rázcestí (BDnR) v Banskej Bystrici. Keďže sa aktuálne nemôže v divadlách hrávať naživo, veria, že inscenácie uvedú v premiére v januári 2022.



„Odkedy sa zatvorili divadlá, intenzívne sme skúšali a skúšame. Dvom novým pripravovaným produkciám sa naplno venujú dva tvorivé tímy,“ uviedla pre TASR Zuzana Ševčíková z produkcie a marketingu divadla.



Prvým pripravovaným titulom, ktorého prvú etapu skúšania už ukončili, je príbeh O sliepke, ktorá sa nevzdala. Ide na Slovensku o neveľmi známu knižnú predlohu britskej spisovateľky Jill Tomlinson. Podľa Ševčíkovej príbeh o odvážnej a odhodlanej sliepke Hilde patrí k najobľúbenejším a najpredávanejším detským knihám za posledných 40 rokov. „Pomerne často ich adaptujú a uvádzajú divadlá vo Veľkej Británii, Nemecku, Taliansku či Maďarsku,“ doplnila.



Premiéru tejto hry, ktorú finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), plánujú na 30. januára 2022.



„Ďalším titulom, ktorý sme pripravili počas lockdownu, je Putovné uško,“ informovala Ševčíková. Hru realizujú v Bábkovom ateliéri pre nepočujúcich a počujúcich a uvádzajú hovoreným slovom a súčasne v posunkovom jazyku.



Bábkový ateliér realizuje BDnR v rámci projektu Divadlo MOFEM (divadlo mobility & flexibility & emocionality). Je to koncepcia s dlhodobým zámerom, ktorá chce kontinuálne a systematicky rozvíjať vzťahy so znevýhodnenými skupinami a komunitami. „V roku 2021 pokračujeme v tejto línii so zameraním na sluchovo znevýhodnené deti a mladých ľudí. Okrem prvého pilotného ateliéru v posunkovom jazyku na Slovensku sme zdigitalizovali a doplnili titulkami päť rozprávok a hier z repertoáru BDnR,“ pripomenula pracovníčka divadla.



Premiéru s finančnou podporou BBSK plánujú na 23. januára 2022.