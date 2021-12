Verejná knižnica M. Kováča vyjadruje pracovníkom infektológie podporu

Banská Bystrica 25. decembra (TASR) – Počas tohtoročných Vianoc sa Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici rozhodla symbolicky vyjadriť poďakovanie tým, ktorí stoja v období pandémie v prvej línii. Symbolický dar vo forme ročného bezplatného zápisného do knižnice venuje všetkým pracovníkom oddelenia infektológie Rooseveltovej nemocnice ako prejav poďakovania za ich náročnú prácu. TASR o tom informovala projektová manažérka knižnice Soňa Šóky.



„Naša knižnica je miesto, kde si čitateľ môže nielen zapožičať novo vydané zaujímavé tituly, ale aj sa stretávať v rámci rôznych záujmových skupín. Počas pandemických obmedzení ponúkame množstvo e-kníh, na ktorých zapožičanie sa stačí s nami spojiť elektronicky. V knižnici sme jednoducho on-line. Avšak práca zdravotníkov on-line byť nemôže. Sú dennodenne vystavení tlaku nielen krutej reality na lôžkach, ale i tlaku okolia. Počas poslednej vlny pandémie načierajú do posledných zvyškov svojich síl, fyzických i mentálnych. Vnímame, aké náročné obdobie prežívajú pracovníci, preto sme sa rozhodli venovať nielen im, ale aj ich rodinným príslušníkom ročné zápisné do knižnice grátis,“ uviedla riaditeľka knižnice Iveta Babjaková.



Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa počas pandémie približuje k čitateľom rôznymi formami aktivít. Vždy, keď sa knižnice zatvoria, sústreďuje svoje pôsobenie do on-line priestoru. Návštevníkom vychádza v ústrety donáškou kníh, či už znevýhodneným čitateľom domov alebo priamo do materských a základných škôl.



„V tomto fyzicky a psychicky extrémne náročnom období je pre nás každý prejav podpory a spolupatričnosti dôležitý a významný, dodáva nám silu a energiu. Zvlášť dobrá kniha je tým, čo nám môže pomôcť zrelaxovať a aspoň čiastočne odľahčiť myseľ," reagovala primárka oddelenia infektológie Rooseveltovej nemocnice Diana Vološinová.