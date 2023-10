Prehliadku Be2Can otvára film s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe

Bratislava 11. októbra (TASR) - Jubilejný 10. ročník prehliadky Be2Can prináša od stredy do slovenských kín výber filmov z troch prestížnych európskych festivalov - Benátok, Berlína a Cannes. Koná sa v 37 kinách v 29 slovenských mestách a potrvá do 18. októbra.



Otvárací film zdieľa Be2Can z festivalu v Cannes, je ním snímka Jeanne du Barry - Kráľova milenka (2023) v hlavných úlohách s Johnnym Deppom a Maiwenn, ktorá sa zhostila aj réžie filmu o francúzskej dvorskej politike odohrávajúcej sa v kulisách Versailles. "Ovládne ju v svojom návrate na filmové plátna Johnny Depp ako Ľudovít XV. a výrazná francúzska herečka, režisérka, scenáristka a producentka Maiwenn. So svojou nekonvenčnou povahou zvládne aj úlohu režisérky aj hereckú rolu Jeanne Bécu, ženy z chudobných pomerov, ktorá vďaka svojmu šarmu a schopnostiam postupne stúpa na spoločenskom rebríčku," približuje organizátor prehliadky, distribučná spoločnosť Film Europe snímku, v ktorej sa Maiwenn predstaví ako dvorná dáma, obľúbenkyňa a dvorná milenka kráľa Ľudovíta XV.



Be2Can premietne deväť premiérových titulov a tri reprízy. Medzi premiérami figuruje aj film legendárneho britského režiséra Kena Loacha Starý dub (2023). "Nadväzuje na jeho líniu civilných a mimoriadne ľudských sociálnych drám. Názov filmu odkazuje na miesto, ktoré stojí v centre príbehu: Starý dub je v skutočnosti názov poslednej krčmy v dedine na severovýchode Anglicka, kde sa ľudia po zatvorení baní cítia odrezaní od sveta a s ubúdajúcim obyvateľstvom vzniká priestor pre sýrskych utečencov," vysvetľuje k filmu kreatívny riaditeľ Be2Can Dominik Hronec.



Upozornil tiež na režisérsky debut Giacoma Abbruzzeseho Disco Boy (2023), podľa Hronca ide o vizuálne podmanivý film, v ktorom sa v tajomnom nočnom klube stretávajú Alexej, mladý Bielorus utekajúci pred svojou minulosťou v cudzineckej légii, a Jomo, revolučný aktivista zapojený do ozbrojeného boja za bezpečnosť svojej komunity. "Tento pozoruhodný debut zaujal v hlavnej súťaži Berlinale, kde porota udelila Héléne Louvart za jej prácu s kamerou cenu za mimoriadny umelecký prínos," poznamenáva organizátor prehliadky.



Jej centrom je Kino Film Europe v Pistoriho paláci v Bratislave, ktoré bude tiež miestom niektorých sprievodných podujatí. Uskutoční sa tu masterclass Zuzany Gindl-Tatárovej k najnovšiemu filmu bratov Dardennovcov Tori a Lokita a dva Okrúhle stoly Michala Havrana k filmom Disco Boy a Golda - Železná lady Izraela.