Be2Can otvára Mačacia odysea lotyšského režiséra G. Zilbalodisa

Bratislava 9. októbra (TASR) - Dvanásť výnimočných filmov premietne 11. ročník prehliadky Be2Can, ktorú v stredu v Bratislave slávnostne otvorí dobrodružný animovaný film Mačacia odysea lotyšského režiséra Gintsa Zilbalodisa. Filmy z troch prestížnych festivalov v Cannes, Berlíne a Benátkach si môžu pozrieť diváci do 16. októbra v 39 kinách a 33 mestách po celom Slovensku.



Festival, ktorý organizuje distribučná spoločnosť Film Europe, uvedie premiérovo 11 filmov, medzi nimi aj veľkolepý opus Megalopolis od kultového režiséra Francisa Forda Coppolu. "Ostro kontrastuje s krehkým a poetickým otváracím filmom prehliadky Mačacia odysea, kandidujúcim na Oscara," približujú organizátori festivalu. Jeho centrom bude bratislavské Kino Film Europe, kde sa uskutoční aj väčšina sprievodných podujatí.



Na tohtoročnom Be2Can majú najpočetnejšie programové zastúpenie tituly uvedené na 77. ročníku filmového festivalu v Cannes. Je medzi nimi snímka Francisa Forda Coppolu Megalopolis (2024), Špeciálnou cenou poroty ocenená apelatívna freska dnešného Iránu Semienko posvätného figovníka (2024), videohernú estetiku pripomínajúci animovaný film Mačacia odysea (2024) a surová konverzačná dráma Armand (2024), ktorá si z festivalu odniesla Zlatú kameru. Novinky doplní groteskne multižánrový Vincent musí zomrieť (2023) a kompletne prestrihaná a reštaurovaná verzia kultovej klasiky o cisárovi Caligulovi - Caligula - The Ulitmate Cut (2023).



Z tohtoročného Berlinale je v programe prehliadky Be2Can Zlatým medveďom ocenený film Dahomey (2024), ktorý experimentuje s rozprávaním na pozadí postkoloniálnej problematiky. Drsnú prevádzku newyorskej reštaurácie uvidia diváci vo filme V kuchyni (2024). "Čiernobiely mexický film, inšpirovaný oceňovanou divadelnou hrou, sa sústreďuje na turistami vyťažovanú kuchyňu na newyorskom Times Square, ktorá v žalostných podmienkach zamestnáva imigrantov, doslova bojujúcich o prežitie v novej krajine," približuje festival snímku, v ktorej "jediným ostrovčekom nádeje pre prisťahovaného protagonistu je láska k americkej kolegyni v podaní herečky Rooney Mary".



Súčasťou prehliadky sú rôznorodé sprievodné podujatia v podobe odborných úvodov či diskusií so zahraničnými tvorcami. Sprievodný program ponúka aj Okrúhly stôl Michala Havrana či kreatívny workshop pre deti.