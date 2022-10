Be2Can ponúkne rekordných 21 filmových premiér

Bratislava 10. októbra (TASR) – Filmová prehliadka Be2Can sa uskutoční od 18. do 25. októbra. V poradí 9. ročník predstaví v 32 slovenských kinách aj ocenené filmy z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes. "Ponúkneme rekordný počet filmov, v kinosálach sa počas týždňa predstaví 21 filmových premiér, v 25 mestách na Slovensku," informovali organizátori na pondelkovej tlačovej konferencii.



Festivalový program ponúkne napríklad Zlatým medveďom z Berlinale ocenený film Alcarrás katalánskej režisérky Carly Simón, intímnu rodinnú drámu z malej dedinky, ktorá rozpráva o ohrozených zberačoch broskýň. V ponuke je i dielo Udalosť francúzskej režisérky Audrey Diwan ocenené Zlatým levom z Benátok z roku 2021, nakrútené podľa rovnomennej knižnej predlohy Annie Ernaux, ktorá získala Nobelovu cenu za literatúru. "Je to veľmi krehká citlivá téma 60. rokov vo Francúzsku, o mladej študentke, ktorá otehotnie a snaží sa ísť na interrupciu, ktorá je ilegálna v tej dobe. Je to autobiografický príbeh Annie Ernaux, samotná režisérka prešla vo svojom živote podobnou skúsenosťou, veľmi blízko aj tvorila film s autorkou," uviedol pre TASR Dominik Hronec, kreatívny riaditeľ Be2Can.



Festival otvorí komediálny horor Michaela Hazanaviciusa Posledný strih, rovnako ako odštartoval tohtoročný festival v Cannes. "Film mieša zombie 'slasher', galský chaos a oslavu kolektivizmu, humanizmu a filmárskej práce ako nechcenej komédie a permanentnej improvizácie," približuje Hronec.



Organizátori ďalej v programe avizujú aj "francúzske Pulp Fiction", označujú tak nekompromisnú čiernu komédiu Krvavé pomaranče Jeana-Christophea Meurisse. Film objavili na minulom online ročníku v Cannes. "A teraz môžeme namiešať koktail postáv a štýlov v duchu réžie Tarantina, Dupieuxa či Hanekeho. Je to film pre skúsenejších divákov s vybrúseným zmyslom pre humor," dodáva Hronec.



Upozorňuje aj na drámu Pacifiction režiséra Alberta Serru, ktorá pôsobí nenápadne, no svojou podprahovou naliehavosťou je pre súčasnosť veľmi aktuálna. "Sledujeme doslova reality šou pracovného života Vysokého komisára Francúzskej Polynézie, zámorskej korporácie s rozlohou takmer ako Európa, s viac ako 100 ostrovmi medzi Austráliou a Latinskou Amerikou, tristotisíc obyvateľmi a najkrajšími a najväčšími vlnami. Exotické prostredie Tahiti, surfistov, Gauguina je aj miestom napätia medzi pôvodným obyvateľstvom a francúzskou správou. Anatómiou politiky všetkých možností a neistôt sa ocitá v tieni obnovy jadrových testov na Atole Moruroa," naznačuje Hronec.