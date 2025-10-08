< sekcia Kultúra
Be2Can privíta L. Geiseler,na festivale predstaví film Čo vie Marielle
Premietanie trpko-sladkej dramédie režiséra Frédérica Hambaleka v hlavnej úlohe s L. Geiseler sa uskutoční v pondelok 20. októbra o 18.30 h v Kine Lumiére.
Bratislava 8. októbra (TASR) - Výber filmov z Berlinale, Benátok a Cannes prinesie aj tento rok filmová prehliadka Be2Can. V poradí 12. ročník sa uskutoční od 15. do 22. októbra v 45 kinách v 37 mestách po celom Slovensku. Za festivalom stojí distribučná spoločnosť Film Europe, ktorá divákom ponúkne desať premiér a dve reprízy. V Bratislave čaká návštevníkov prehliadky okrem dvanástich filmových titulov aj pestrý sprievodný program.
V Kine Film Europe to bude špeciálna projekcia kultového anime Anjelské vajce, po ktorej bude nasledovať masterclass popularizátora japonskej popkultúry Martina Šugára. Ten priblíži tvorbu režiséra Mamorua Ošiiho a legendárneho výtvarníka Jošitaku Amana. „Po štyridsiatich rokoch od svojho vzniku sa tento výnimočný film vracia na veľké plátna - v kompletne remastrovanej 4K verzii, ktorá ešte viac zvýrazňuje jeho magickú vizualitu, poetické obrazy a mrazivú atmosféru,“ uvádza organizátor prehliadky.
Do pozornosti dáva aj špeciálnu projekciu nemeckého filmu Čo vie Marielle za osobnej účasti jeho hlavnej predstaviteľky, talentovanej nemeckej herečky Laeni Geiseler, známej aj z filmu Pohľad do slnka, oceneného na MFF Cannes, či z druhej série Netflix seriálu The Empress.
Dramédia Čo vie Marielle rozpráva príbeh na prvý pohľad dokonalého páru. Krehká rovnováha medzi Juliou a Tobiasom je narušená, keď sa u ich dcéry Marielle náhle objavia telepatické schopnosti, ktoré jej umožňujú vidieť a počuť všetko, čo jej rodičia robia, vo dne i v noci. Manželia si veľmi skoro uvedomia, že klamstvá, ktoré si navzájom hovorili, už u Marielle neprejdú. Akonáhle sa odhalí najnepríjemnejšie tajomstvo Julie a Tobiasa, pustí sa do manipulatívnej hry, ktorá vedie k stále trápnejším a absurdnejším situáciám a rozpúta nečakané následky.
