Bratislava 9. novembra (TASR) - Známa slovenská speváčka Beáta Dubasová prichádza s novou skladbou To všetko kvôli nám, na ktorej spolupracovala s renomovanými hudobníkmi. Pri zrode tejto piesne stál Peci Uherčík a jeho brat Martin, ktorí v spolupráci s Ďurom Griglákom vytvorili hudobný podklad. TASR o tom informoval PR manažér Boris Karch.



„K spolupráci na tejto skladbe, ktorá vznikala počas pandémie, ma oslovil gitarista Peter Peci Uherčík, s ktorým sa poznáme dlho. Poslal mi na vypočutie nejaké demo nahrávky a táto ma oslovila. Doma som si prešla všetky voľné texty, ktoré mám odložené a zrazu som mala pred očami krásny text od Kataríny Malíkovej. Prekvapilo ma, že témou, pocitom, ale aj formou perfektne sedí k tejto melódii, ktorú ešte vhodne inštrumentálne doplnil skvelý Fero Griglák,“ uviedla pre médiá Dubasová, ktorá sa na tejto novinke podieľala aj spoluautorsky.







„Pieseň je o dlhoročnom vzťahu, ktorý vás navždy v živote pospája, ale aj o vzájomnej slobode a dôvere v takomto vzťahu. Napríklad ako my s mojím manželom, s ktorým sme tohto roku oslávili 30. výročie sobáša. Symbolicky to vnímam aj ako vzťah s mojimi fanúšikmi, ktorí sú mi verní už od mojich prvých nahrávok. Azda najvernejší z nich, Roman Klištinec mi k tejto skladbe vytvoril dokonca aj lyrics video. Teší ma, ako nás všetkých v živote hudba krásne spája,“ dodala úspešná speváčka.